22 Ekim Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

22 Ekim Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Ekim 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Ekim 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/10/2026 Tarihli ve 1160 Sayılı Kararı YÖNETMELİKLER –– Ankara Medipol Üniversitesi Hukukta Dijital Dönüşüm ve Hukuk Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARLARI –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 19/10/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/46753] Sayılı Kararı –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 19/10/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/46754] Sayılı Kararı YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2026 Tarihli ve E: 2026/46, K: 2026/145 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2026 Tarihli ve 2020/9807 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 5/3/2026 Tarihli ve 2021/7687 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 5/3/2026 Tarihli ve 2023/59815 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 Tarihli ve 2021/40650 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.