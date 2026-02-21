21 ŞUBAT BUGÜN İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATİ: Bugün İstanbul'da oruç kaçta açılacak, sahura saat kaçta kalkılacak?

Ramazan ayının manevi atmosferi İstanbul'da milyonlarca kişi tarafından büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar için en önemli konuların başında ise günlük imsakiye saatleri geliyor. Özellikle "Bugün iftar saat kaçta?", "Sahur ne zaman?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Bugün İstanbul'da oruç kaçta açılacak, sahura saat kaçta kalkılacak? Detaylar...

21 ŞUBAT BUGÜN İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATİ

Ramazan ayının ilk günlerinde İstanbul'da oruç tutan vatandaşlar için 21 Şubat Cumartesi gününe ait vakitler belli oldu. Resmi imsakiye verilerine göre:

İmsak (Sahur Bitişi): 06:19

İftar (Akşam Ezanı): 18:52

Bu saatler, Diyanet'in yayımladığı 2026 yılı Ramazan takvimine dayanmaktadır ve İstanbul geneli için geçerlidir. İlçelere göre dakikalık farklılıklar olabileceğinden, detaylı bilgiye resmi imsakiye sayfalarından ulaşılması önerilir.

İmsak vaktiyle birlikte yeme ve içme sona ererken, sabah namazı vakti de başlamış olur. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise gün boyu tutulan oruçlar açılır.

BUGÜN İSTANBUL'DA ORUÇ KAÇTA AÇILACAK?

21 Şubat 2026 Cumartesi günü İstanbul'da iftar saati 18:52 olarak açıklandı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruç ibadeti tamamlanacak ve iftar vakti girmiş olacak.

İftar vakti, güneşin batışı esas alınarak hesaplanır. Bu hesaplama astronomik veriler doğrultusunda yapılır ve resmi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulur.

BUGÜN İSTANBUL'DA SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

İstanbul'da 21 Şubat Cumartesi günü sahur vakti yani imsak saati 06:19 olarak belirlendi. Bu saat itibarıyla yeme içme sona erer ve oruç başlamış olur.