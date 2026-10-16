Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Seçeneklerde turnuvanın gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alan dört yıldız futbolcunun bulunması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. 2026 Dünya Kupası'nda 10 gol atarak Altın Ayakkabı'yı kazanan futbolcu kimdir?

2026 DÜNYA KUPASI'NDA 10 GOL ATARAK ALTIN AYAKKABI'YI KAZANAN FUTBOLCU KİMDİR?

Harry Kane

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Jude Bellingham

Cevap: Kylian Mbappé



2026 DÜNYA KUPASI'NIN GOL KRALI KİM OLDU?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın gol kralı, Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappé oldu. Turnuvada 8 maçta 10 gol atan Mbappé, Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu. Seçenekler arasında yer alan diğer isimlerden Arjantin'in yıldızı Lionel Messi turnuvayı 8 golle ikinci sırada tamamlarken, İngiltere'den Jude Bellingham 7 gol, Harry Kane ise 6 gol atarak gol krallığı yarışında üst sıralarda yer aldı. Mbappé, bu başarıyla 2022'nin ardından üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı'yı kazandı. Fransız yıldız, attığı gollerle Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 22'ye çıkararak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da Lionel Messi'nin elinden aldı. Mbappé ayrıca 10 gol ve 3 asistle toplam 13 gole doğrudan katkı sağlayarak Gerd Müller'in 1970 Dünya Kupası'ndaki rekorunu egale etti. Fransa ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.