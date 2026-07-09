2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt süreci veliler tarafından yakından takip ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), birinci sınıf kayıtlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da MERNİS adres kayıt sistemi verilerini esas alarak otomatik şekilde gerçekleştiriyor. Peki, 2026-2027 1. sınıf kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 1. sınıf kayıtları nasıl yapılır? Detaylar...

2026-2027 1. SINIF KAYITLARI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında devlet ilkokullarına başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yürütülüyor.

Kayıt sürecinde öğrencilerin yerleştirilmesi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan MERNİS adres kayıt sistemi verileri esas alınarak gerçekleştiriliyor.

Bu uygulama kapsamında velilerin herhangi bir kayıt başvurusu yapmak amacıyla okula gitmesine gerek bulunmuyor. Öğrenciler, ikametgâh adreslerine en yakın devlet okuluna e-Okul sistemi üzerinden doğrudan kaydediliyor.

Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilerin kayıt bilgileri sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birinci sınıf kayıtları için velilerden ayrıca başvuru alınmıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen otomatik kayıt sistemi kapsamında öğrencilerin kayıt işlemleri adres kayıt bilgilerine göre gerçekleştiriliyor.

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğrencilerin hangi okula yerleştirildiği bilgisi e-Okul ve e-Devlet sistemlerinde erişime açılıyor.

Bu süreçte kayıt işlemleri için okul müdürlüklerine fiziki başvuru yapılması gerekmiyor.

1. SINIF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Birinci sınıf kayıt işlemleri tamamen otomatik sistem üzerinden gerçekleştiriliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, kayıt sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün MERNİS adres kayıt sistemi verilerini esas alıyor. Bu kapsamda öğrenciler, ikamet ettikleri adrese en yakın devlet ilkokuluna e-Okul sistemi üzerinden doğrudan kaydediliyor.

Veliler, çocuklarının kayıt durumunu ve yerleştirildiği okul bilgilerini iki farklı platform üzerinden sorgulayabiliyor:

e-Okul sistemi

e-Devlet Kapısı

Sorgulama işlemi sırasında T.C. kimlik numarası ile sistemin talep ettiği bilgiler giriliyor. Ardından öğrencinin adrese dayalı olarak kayıt yaptırıldığı ilkokul veya okul öncesi eğitim kurumu bilgisi görüntülenebiliyor.

Millî Eğitim Bakanlığının uyguladığı bu sistem sayesinde devlet okullarına kayıt süreci merkezi olarak yürütülüyor ve velilerin ayrıca kayıt başvurusu yapmasına ihtiyaç duyulmuyor. Bu kapsamda kayıt ve okul yerleştirme işlemleri, MERNİS adres kayıt sistemi verileri esas alınarak tamamlanıyor.