20 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI: Akaryakıta zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne olacak, düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

20 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI: Akaryakıta zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne olacak, düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
20 Nisan itibarıyla sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanabilecek değişimleri yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enerji arz-talep dengesindeki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında olası zam ya da indirim beklentisini yeniden gündeme taşıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne olacak, düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

20 Nisan itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yaşanabilecek değişiklikler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer büyük şehirlerde sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası petrol piyasasında yaşanan gelişmeler, “fiyatlarda artış mı olacak yoksa düşüş mü?” sorusunu yeniden gündeme taşırken, akaryakıt fiyatlarındaki olası değişimler vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor…

AKARYAKITTA SON DURUM NEDİR?

Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı. Gece yarısından itibaren motorine 7 TL 80 kuruş, benzine ise 60 kuruşluk zam geldi. Motorin fiyatları 86 TL'yi aşarak rekor seviyeye çıktı. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dalgası yaşandı. Tarihin en yüksek zamlarından biri pompaya yansıdı.

MOTORİN 86 TL’Yİ AŞTI

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Ankara’da 78,59 TL’den 86,39 TL’ye yükseldi. Benzinin litre fiyatı ise 63,56 TL’den 64,16 TL seviyesine çıktı. Fiyatların dağıtım şirketlerine ve bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebileceği ifade edildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin: 63.25 TL
  • Motorin: 85.29 TL
  • LPG: 34.99 TL

Ankara

  • Benzin: 64.22 TL
  • Motorin: 86.42 TL
  • LPG: 34.87 TL

İzmir

  • Benzin: 64.50 TL
  • Motorin: 86.70 TL
  • LPG: 34.79 TL
Sahra Arslan
