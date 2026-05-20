20 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Güncelleme:
20 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağını yeniden değerli metal fiyatlarına çevirdi. Gün içerisinde gram gümüşte görülen dalgalı seyir piyasada dikkatle takip edilirken, fiyatlardaki değişim yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu. Peki, 20 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

20 Mayıs’ta gümüş piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metal fiyatlarına çevirdi. Gün içerisinde değişken seyreden fiyatlar piyasada temkinli bir atmosfer oluştururken, yatırımcılar anlık hareketleri yakından takip etmeye başladı. Gümüş piyasasına ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında güncel verilere göre 1 gram gümüş fiyatı 111,13 TL seviyesinde işlem görüyor. Açılış ve önceki kapanış fiyatı 108,03 TL olarak kaydedilirken, gün içerisinde yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Haftalık bazda %-13,07, aylık bazda %-3,41 oranında değer kaybı yaşanırken, yıllık performansta ise %168,80 seviyesinde güçlü yükseliş dikkat çekiyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş son 24 saatte %2,87 oranında yükseliş gösterirken, son bir haftada %-13,07 oranında değer kaybetti. Kısa vadeli dalgalanmaya rağmen uzun vadeli performansın güçlü seyrini koruduğu görülüyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Ayrıca gram gümüş son bir ay içerisinde en yüksek seviyesini 13 Mayıs 2026 tarihinde 130,54 TL ile görürken, en düşük seviyesini ise 29 Nisan 2026 tarihinde 102,72 TL olarak kaydetti.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Son verilere göre gram gümüşte haftalık bazda aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Son bir haftada %-13,07 oranında gerileme yaşanırken, piyasada dalgalı görünüm sürüyor. Buna karşın son 24 saatte görülen %2,87’lik yükseliş kısa vadeli toparlanma sinyali olarak değerlendiriliyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, uzun vadede yüksek getiri performansıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak kısa vadede sert fiyat hareketleri ve dalgalı seyir dikkat çekiyor. Uzmanlar, yatırım kararlarının piyasa verileri ve küresel ekonomik gelişmeler doğrultusunda dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sahra Arslan
