Amasya’da eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin son durum gündemdeki yerini koruyor. “20 Mayıs Çarşamba Amasya okullar tatil mi, Amasya’da okullar neden tatil edildi?” sorusu öğrenciler ve veliler tarafından sıkça sorgulanırken, olası tatil kararına ilişkin detaylar merak ediliyor.

20 MAYIS ÇARŞAMBA AMASYA OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya Valiliği, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve taşkın riski nedeniyle 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Karar, Amasya Merkez ve Taşova ilçelerinde bulunan tüm okullar ile birlikte çok sayıda eğitim kurumunu kapsıyor.

YEŞİLIRMAK VE DERELERDE TAŞKIN RİSKİ ARTTI

Valilik açıklamasında, son günlerde etkili olan yağışların Yeşilırmak ve besleyen derelerde taşkınlara neden olduğu belirtildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışların devam edeceği ve su seviyesinin ciddi oranda artabileceği ifade edildi.

ALMUS BARAJI TAHLİYESİ RİSKİ KRİTİK SEVİYEYE GETİRDİ

Açıklamada ayrıca Tokat’taki Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaşmasıyla birlikte su tahliyesi yapılmasının beklendiği ve bunun Yeşilırmak’taki su seviyesini daha da yükseltebileceği vurgulandı. Bu durumun taşkın riskini artırdığı belirtildi.

TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Karar kapsamında Amasya Merkez ve Taşova ilçelerinde; kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları ve rehabilitasyon merkezleri dahil tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi.

VATANDAŞLARA DİKKAT VE TEDBİR UYARISI YAPILDI

Yetkililer, taşkın riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Dere yataklarından uzak durulması ve resmi kurumların yapacağı açıklamaların takip edilmesi istendi. Ayrıca bölgedeki gelişmelerin anlık olarak izlendiği belirtildi.