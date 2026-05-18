Haberler

20 Mayıs Çarşamba Amasya okullar tatil mi, Amasya'da okullar neden tatil edildi?

20 Mayıs Çarşamba Amasya okullar tatil mi, Amasya'da okullar neden tatil edildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

20 Mayıs Çarşamba günü Amasya’da okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. “Amasya’da okullar tatil mi, 20 Mayıs Çarşamba okullar neden tatil edildi?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Amasya’da eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin son durum gündemdeki yerini koruyor. “20 Mayıs Çarşamba Amasya okullar tatil mi, Amasya’da okullar neden tatil edildi?” sorusu öğrenciler ve veliler tarafından sıkça sorgulanırken, olası tatil kararına ilişkin detaylar merak ediliyor.

20 MAYIS ÇARŞAMBA AMASYA OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya Valiliği, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve taşkın riski nedeniyle 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Karar, Amasya Merkez ve Taşova ilçelerinde bulunan tüm okullar ile birlikte çok sayıda eğitim kurumunu kapsıyor.

YEŞİLIRMAK VE DERELERDE TAŞKIN RİSKİ ARTTI

Valilik açıklamasında, son günlerde etkili olan yağışların Yeşilırmak ve besleyen derelerde taşkınlara neden olduğu belirtildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışların devam edeceği ve su seviyesinin ciddi oranda artabileceği ifade edildi.

ALMUS BARAJI TAHLİYESİ RİSKİ KRİTİK SEVİYEYE GETİRDİ

Açıklamada ayrıca Tokat’taki Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaşmasıyla birlikte su tahliyesi yapılmasının beklendiği ve bunun Yeşilırmak’taki su seviyesini daha da yükseltebileceği vurgulandı. Bu durumun taşkın riskini artırdığı belirtildi.

TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Karar kapsamında Amasya Merkez ve Taşova ilçelerinde; kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları ve rehabilitasyon merkezleri dahil tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi.

VATANDAŞLARA DİKKAT VE TEDBİR UYARISI YAPILDI

Yetkililer, taşkın riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Dere yataklarından uzak durulması ve resmi kurumların yapacağı açıklamaların takip edilmesi istendi. Ayrıca bölgedeki gelişmelerin anlık olarak izlendiği belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Partili vekilden sürpriz istifa kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek

Shakira, Avrupa ülkesini dize getirdi: 60 milyon Euro cepte

Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

1 yıldır kayıptı! Kan donduran cinayete kurban gitmiş
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra bir ilk: Mezarlar açılıyor
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor

Şeker sanıp yuttuğu cisim, küçük çocuğu öldürüyordu
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

Eski bakanın zor sınavı! 13 ayda iki büyük acı yaşadı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı