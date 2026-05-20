20 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

20 Mayıs’ta altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağını yeniden güncel fiyatlara çevirdi. Gün içerisinde gram, çeyrek ve diğer altın türlerinde görülen değişimler piyasalarda dikkatle takip edilirken, fiyatlardaki dalgalı seyir yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu. Altın piyasasına ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (TL/GR) piyasasında güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.591,03 TL, satış fiyatı ise 6.591,92 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,35 olarak kaydedilirken, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.723,00 TL, satış fiyatı ise 10.787,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,06 olarak kaydedilirken, yatırımcıların yakından takip ettiği ürünler arasında yer almaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı alışta 4.493,65 dolar, satışta ise 4.494,28 dolar seviyelerinde seyrediyor. Günlük değişim oranı %0,27 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki risk algısı ons altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.