Haberler

2 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 2 Şubat Pazartesi günü en çok hangi dizi izlendi? Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor…

2 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 2 Şubat Pazartesi günü en çok hangi dizi izlendi? Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor…
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2 Şubat Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin hangi yapımlara yöneldiği gündemin dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Reytinglerde öne çıkan diziler ve programlar, hem izlenme oranları hem de sosyal medyada yarattığı etkileşimle öne çıktı. İzleyiciler, geçen akşamın en çok izlenen içeriklerini ve reyting sonuçlarını merakla takip ediyor. Peki, 2 Şubat reyting sonuçları açıklandı: 2 Şubat Pazartesi günü en çok hangi dizi izlendi?

2 Şubat Pazartesi akşamı televizyon izleyicilerinin tercihleri reyting listeleriyle netlik kazandı. Ekran başındaki kitlenin en çok hangi dizileri ve programları izlediği ortaya çıkarken, sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar da gündemin üst sıralarına taşındı. İzleyiciler, akşamın galiplerini ve izlenme oranlarını merakla takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

  • 1. Uzak Şehir – Kanal D
  • 2. Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
  • 3. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
  • 4. Esra Erol'da – ATV
  • 5. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii Berat Gecesi Özel – Kanal D
  • 6. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
  • 7. Cennetin Çocukları – TRT 1
  • 8. ATV Ana Haber – ATV
  • 9. Survivor – TV8
  • 10. Kanal D Ana Haber – Kanal D

2 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 2 Şubat Pazartesi günü en çok hangi dizi izlendi? Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor…

2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

  • 1. Uzak Şehir – Kanal D
  • 2. Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
  • 3. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
  • 4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
  • 5. Cennetin Çocukları – TRT 1
  • 6. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii Berat Gecesi Özel – Kanal D
  • 7. Survivor – TV8
  • 8. Esra Erol'da – ATV
  • 9. Kanal D Ana Haber – Kanal D
  • 10. Berat Gecesi – TRT

2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

  • 1. Uzak Şehir – Kanal D
  • 2. Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
  • 3. Esra Erol'da – ATV
  • 4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
  • 5. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii Berat Gecesi Özel – Kanal D
  • 6. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
  • 7. Cennetin Çocukları – TRT 1
  • 8. ATV Ana Haber – ATV
  • 9. Kanal D Ana Haber – Kanal D
  • 10. Survivor – TV8
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti