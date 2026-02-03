2 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 2 Şubat Pazartesi günü en çok hangi dizi izlendi? Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor…

2 Şubat Pazartesi akşamı televizyon izleyicilerinin tercihleri reyting listeleriyle netlik kazandı. Ekran başındaki kitlenin en çok hangi dizileri ve programları izlediği ortaya çıkarken, sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar da gündemin üst sıralarına taşındı. İzleyiciler, akşamın galiplerini ve izlenme oranlarını merakla takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

1. Uzak Şehir – Kanal D

2. Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

3. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

4. Esra Erol'da – ATV

5. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii Berat Gecesi Özel – Kanal D

6. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

– NOW 7. Cennetin Çocukları – TRT 1

8. ATV Ana Haber – ATV

9. Survivor – TV8

10. Kanal D Ana Haber – Kanal D

2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

1. Uzak Şehir – Kanal D

2. Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

3. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

5. Cennetin Çocukları – TRT 1

6. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii Berat Gecesi Özel – Kanal D

7. Survivor – TV8

8. Esra Erol'da – ATV

9. Kanal D Ana Haber – Kanal D

10. Berat Gecesi – TRT

2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI