2 Kasım altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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Haftanın ilk gününde altın fiyatlarında yaşanan değişimler, piyasaların gündeminde yer alıyor. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin alış ve satış fiyatları araştırılırken, ons altındaki hareketliliğin iç piyasaya etkisi de takip ediliyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 2 Kasım 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde gram altının alış ve satış fiyatlarındaki değişim merak edilirken, güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.273,69 TL, satış fiyatı ise 6.274,70 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 0,83 yükseliş yönünde gerçekleşiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 2 Kasım 2026 Pazartesi günü altın piyasasını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Güncel rakamlara göre çeyrek altının alış fiyatı 10.189,00 TL, satış fiyatı ise 10.301,00 TL olarak kaydediliyor. Çeyrek altındaki günlük değişim yüzde 2,83 düşüş yönünde gerçekleşirken, yatırımcılar fiyatlardaki hareketliliğin yeni haftada nasıl devam edeceğini araştırıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatları da yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Altının ons alış fiyatı 3.907,63 dolar, satış fiyatı ise 3.908,25 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altındaki günlük değişim yüzde 0,84 yükseliş yönünde gerçekleşirken, uluslararası piyasalardaki hareketliliğin gram altın ve diğer altın türlerine etkisi izleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 09.46.11 itibarıyla altın piyasasında farklı altın türlerinde değişimler yaşanıyor. Gram altının satış fiyatı 6.274,70 TL seviyesinde bulunurken günlük yükseliş yüzde 0,83 olarak kaydediliyor. Çeyrek altın 10.301,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken yüzde 2,83 değer kaybediyor. Ons altının satış fiyatı ise 3.908,25 dolar seviyesinde bulunuyor ve günlük yüzde 0,84 yükseliş gösteriyor. Altın fiyatlarındaki farklı yönlü hareketleri takip eden yatırımcılar, piyasadaki seyrin günün ilerleyen saatlerinde nasıl şekilleneceğini merak ediyor.