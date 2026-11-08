1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin soyadında, toplamda hangi şıktaki harf diğer üçünden daha fazla geçer?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin soyadlarında, şıklarda yer alan harfler arasında en fazla geçen harf E'dir. E harfi cumhurbaşkanlarının soyadlarında toplam 8 kez geçiyor. A harfi 7, Ü harfi 5, Ö harfi ise 2 kez yer alıyor. İşte sorunun doğru cevabı ve hesaplamanın ayrıntıları.

1923'TEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN CUMHURBAŞKANLIĞINI YAPMIŞ 12 KİŞİNİN SOYADINDA, TOPLAMDA HANGİ ŞIKTAKİ HARF DİĞER ÜÇÜNDEN DAHA FAZLA GEÇER?

A) A

B) E

C) Ö

D) Ü

Doğru cevap: B) E

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN CUMHURBAŞKANLARI KİMLER?

1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 12 isim şöyle:

1. Mustafa Kemal Atatürk

2. İsmet İnönü

3. Celal Bayar

4. Cemal Gürsel

5. Cevdet Sunay

6. Fahri Korutürk

7. Kenan Evren

8. Turgut Özal

9. Süleyman Demirel

10. Ahmet Necdet Sezer

11. Abdullah Gül

12. Recep Tayyip Erdoğan

CUMHURBAŞKANLARININ SOYADLARINDA E HARFİ KAÇ KEZ GEÇİYOR?

E harfi, cumhurbaşkanlarının soyadlarında toplam 8 kez geçiyor. E harfinin yer aldığı soyadları şöyle:

Gürsel: 1

Evren: 2

Demirel: 2

Sezer: 2

Erdoğan: 1

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

A: A harfi, cumhurbaşkanlarının soyadlarında toplam 7 kez geçiyor. Atatürk soyadında 2, Bayar soyadında 2, Sunay, Özal ve Erdoğan soyadlarında ise birer kez yer alıyor. E harfine yalnızca bir farkla yetişemediği için soruyu en zor hale getiren seçenek bu.

Ö: Ö harfi, cumhurbaşkanlarının soyadlarında toplam 2 kez geçiyor. İnönü ve Özal soyadlarında birer kez yer alıyor.

Ü: Ü harfi, cumhurbaşkanlarının soyadlarında toplam 5 kez geçiyor. Atatürk, İnönü, Gürsel, Korutürk ve Gül soyadlarında birer kez yer alıyor.