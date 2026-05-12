19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs’ta okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar tatil mi?

Her yıl Türkiye genelinde resmi tatil takvimi içerisinde yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, özellikle eğitim, kamu hizmetleri ve bankacılık işlemlerini etkileyen önemli günlerden biri olarak öne çıkmaktadır. 2026 yılı yaklaşırken “19 Mayıs tatil mi?” ve “18 Mayıs yarım gün mü?” gibi sorular vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaktadır.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilen milli bayramlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle her yıl olduğu gibi 2026 yılında da 19 Mayıs resmi tatil olacaktır.

2026 yılında 19 Mayıs, Salı gününe denk gelmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde resmi kurumlar ve birçok hizmet alanı faaliyetlerine ara verecektir.

19 MAYIS’TA OKULLAR ÜNİVERSİTELER, KAMU KURUMLARI VE BANKALAR TATİL Mİ?

19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve finans sektörü dahil birçok alanda hizmet durmaktadır.

19 Mayıs Salı günü, tüm ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarında eğitim yapılmayacaktır. Okullar ve üniversiteler resmi tatil kapsamında kapalı olacaktır.

Belediyeler, nüfus müdürlükleri ve diğer tüm kamu kurumları 19 Mayıs’ta hizmet vermeyecektir. Bankalar ve noterler resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bankacılık işlemleri bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Çarşamba günü devam edecektir.

Hastanelerin poliklinik hizmetleri kapalı olacaktır. Acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecektir. Sadece nöbetçi eczaneler açık olacaktır.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü, resmi tatil takvimi içerisinde yer almamaktadır. 

19 MAYIS 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

