19 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

19 Mayıs günü altın piyasasında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların dikkatini yeniden güncel fiyat hareketlerine yöneltti. Gram ve çeyrek altındaki anlık değişimler piyasada hareketliliği artırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (TL/GR) piyasasında güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.652,49 TL, satış fiyatı ise 6.653,33 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,57 olarak kaydedilirken, küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 10.832,00 TL, satış fiyatı ise 10.903,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,60 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almayı sürdürüyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı alışta 4.542,72 dolar, satışta ise 4.543,31 dolar seviyelerinde seyrediyor. Günlük değişim oranı %-0,50 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler ons altının yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.