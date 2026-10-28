Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

184 numarasından gelen çağrılar, son dönemde vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Telefonlarında bu numarayı görenler, 184'ün hangi kuruma ait olduğunu, aramanın hangi amaçla yapıldığını ve çağrıya nasıl karşılık vermeleri gerektiğini öğrenmek istiyor. Peki, 184 neden arar? 184 nedir, nerenin numarası? Detaylar...

184 NEDİR, NERENİN NUMARASI?

184, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) numarasıdır. Vatandaşlar bu hat üzerinden sağlık hizmetleriyle ilgili yaşadıkları sorunları bildirebilir, bilgi alabilir ve talep, öneri veya şikâyetlerini iletebilir.

Sağlık Bakanlığının resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre SABİM, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veriyor.

184 NEDEN ARAR?

184 numarasından gelen çağrının nedeni, kişinin daha önce yaptığı başvurulara veya sağlık hizmetleriyle ilgili yürütülen iletişim süreçlerine bağlı olabilir. Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre başvuru sahiplerine, kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden geri dönüş yapılabiliyor.

184 numarasından aranmanın olası nedenleri şunlardır:

Başvuruya geri dönüş: Daha önce SABİM'e iletilen soru, talep veya şikâyet hakkında bilgi verilmesi.

Sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilendirme: Sağlık sisteminin işleyişine ilişkin bir başvurunun değerlendirilmesi veya ilgili birime yönlendirilmesi.

Şikâyet ve ihbar süreçleri: Sağlık hizmetleri ya da tütün denetimleriyle ilgili bir bildirim kapsamında iletişim kurulması.

Ancak yalnızca arayan numaraya bakarak çağrının hangi nedenle yapıldığını kesin olarak söylemek mümkün değildir.

184 NUMARASI ÜCRETLİ Mİ?

184 SABİM hattı, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara sunduğu iletişim hizmetidir. Arama ücretinin uygulanması kullanılan operatörün güncel tarifesine ve telefon paketine bağlı olabileceğinden kesin ücret bilgisi için operatörün tarifesinin kontrol edilmesi gerekir.

Özetle: 184, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin numarasıdır. Bu numaradan gelen çağrı, sağlık hizmetleriyle ilgili bir başvuruya geri dönüş veya başka bir iletişim süreci kapsamında yapılmış olabilir. Aramanın özel nedeni ise ilgili başvuru ya da kurum üzerinden doğrulanmalıdır.