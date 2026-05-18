18 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

18 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların değerli metallere olan ilgisini yeniden artırdı. Fiyatlarda yaşanan inişli çıkışlı hareketler hem kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıları hem de uzun vadeli yatırımcıları etkilerken, küresel ekonomik gelişmeler gümüşün yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında güncel verilere göre 1 gram gümüş fiyatı 110,94 TL seviyesinde işlem görüyor. Açılış fiyatı 111,21 TL, önceki kapanış ise 111,19 TL olarak kaydedildi. Haftalık bazda %-11,68, aylık bazda %-4,77 oranında değer kaybı yaşanırken, yıllık performansta ise %174,89 seviyesinde güçlü bir artış dikkat çekiyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş son 24 saatte %-0,22 oranında sınırlı bir düşüş kaydederken, haftalık bazda daha belirgin bir gerileme görülüyor. Buna karşın uzun vadeli görünümde yıllık bazda yüksek getiri oranı öne çıkıyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlikler fiyat hareketleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Ayrıca gram gümüşün son bir ay içerisinde en yüksek seviyesi 130,54 TL (13.05.2026) olarak kaydedilirken, en düşük seviyenin 102,72 TL (29.04.2026) olduğu bildirildi.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Son verilere göre gram gümüşte kısa vadede aşağı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Son 24 saatte %-0,22, haftalık bazda ise %-11,68 oranında düşüş yaşandı. Bu tablo, piyasada kısa vadeli dalgalanmanın sürdüğüne işaret ediyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, uzun vadeli performansında güçlü kazanç potansiyelini korurken, kısa vadede ise dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Yatırımcıların alım-satım kararlarını piyasa verileri, küresel ekonomik gelişmeler ve risk faktörlerini dikkate alarak vermesi gerektiği belirtiliyor. Son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri ise dikkatli işlem yapılması gerektiğini öne çıkarıyor.