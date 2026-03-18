18 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

18 Mart itibarıyla gram altın fiyatları yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Küresel gelişmeler ve savaşın etkileri piyasalarda belirsizlik yaratırken, altın fiyatlarında yükseliş mi yoksa düşüş mü yaşandığı merak ediliyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, güncel rakamlar ve piyasa yönünü araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI 18 MART 2026

18 Mart itibarıyla altın piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın üzerindeki talebi şekillendirmeye devam ediyor. Güncel verilere göre gram altın ve diğer altın türlerinde sınırlı düşüşler gözleniyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bigpara verilerine göre 18 Mart itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.946,88 TL, satış fiyatı 6.947,70 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim %2,32 düşüş olarak kaydedildi. Piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatların gün içinde değişebileceği belirtiliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise bugün 11.623 TL alış ve 11.843 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Günlük değişim %0,58 düşüş olarak gözlemlendi. Türkiye'de yatırım ve birikim amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın, dalgalı piyasa koşullarına rağmen ilgi görmeye devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın da altın fiyatlarının yönünü belirleyen kritik göstergelerden biri. 18 Mart itibarıyla ons altın alış fiyatı 4.871,69 dolar, satış fiyatı 4.872,32 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %2,67 düşüş olarak kaydedildi. Küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.