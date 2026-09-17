17 Eylül 2026 Perşembe TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe günü ATV'de, Kanal D'de, Show TV'de, Star TV'de hangi diziler var belli oldu; TRT 1 ve NOW TV ekranlarında ise bu akşam dizi bulunmuyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak diziler, saatleri ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: - (19.55 İddiaların Aksine ve 20.00 Ateş Yağmuru birer program/film, dizi değil; 22.00'de Beşiktaş-Marsilya maçı var)

ATV: Güneşin Doğduğu Yer (20.00)

Kanal D : Uzak Şehir (20.00)

Show TV: Muhtemel Aşk (20.00)

NOW TV: - (20.00'de Recep İvedik 5 bir film, dizi değil)

Star TV: Sevdiğim Sensin (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 EYLÜL 2026

17:30 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Ateş Yağmuru (Yabancı Sinema)

22:00 – Beşiktaş - Marsilya (UEFA Avrupa Ligi)

00:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D YAYIN AKIŞI 17 EYLÜL 2026

16:45 – Üç Kız Kardeş

19:00 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir

23:15 – Haysiyet

SHOW TV YAYIN AKIŞI 17 EYLÜL 2026

15:00 – Sevdan Bir Ateş

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Muhtemel Aşk

00:15 – Sevdan Bir Ateş (Tekrar)