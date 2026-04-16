16 Nisan Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Nisan Resmi Gazete yayımlandı!

16 Nisan Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Nisan 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 16 Nisan 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER –– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Telkari Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği KURUL KARARI –– Nükleer Düzenleme Kurulunun 9/4/2026 Tarihli ve 2026-16/2 Sayılı Kararı YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2026 Tarihli ve E: 2024/6 (Değişik İşler), K: 2026/1 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/133 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/134 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/135 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/136 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/137 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/138 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/139 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/140 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/141 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/142 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2025 Tarihli ve 2020/27651 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2025 Tarihli ve 2023/95649 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 7/1/2026 Tarihli ve 2023/5880 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

