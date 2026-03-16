16 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

16 Mart'ta gram altın fiyatları ne seviyede seyrediyor; piyasalarda yükseliş mi, yoksa düşüş mü baskın? Savaşın etkilerinin sürdüğü dönemde yatırımcılar ve birikim sahipleri, altın piyasasındaki yönü ve güncel rakamları merak ediyor. Peki, 16 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

16 Mart itibarıyla gram altın piyasasında neler yaşanıyor? Savaş ve küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yükselişe mi geçti, yoksa düşüş mü yaşandı? Yatırımcılar ve ekonomik gelişmeleri takip edenler, güncel rakamları merak ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum ve piyasadaki yön haberin devamında yer alıyor.

ALTIN FİYATI DÜŞTÜ MÜ?

16 Mart 2026 itibarıyla altın fiyatları küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Güvenli liman olarak görülen altına talep devam etse de son verilere göre fiyatlarda sınırlı bir düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Bu hareketlilik gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarına da yansıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

16 Mart itibarıyla Türkiye'de altın piyasası yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda işlem gören altın türleri gün içinde değişebilen alış ve satış fiyatlarıyla işlem görmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Bugün gram altın yaklaşık 7.097 TL alış ve 7.098 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Günlük verilere göre gram altında yaklaşık %0,52 oranında düşüş görülüyor. Piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatların gün içinde değişebileceği belirtiliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

16 Mart itibarıyla çeyrek altın yaklaşık 11.674 TL alış ve 11.779 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altında günlük bazda %1,37 oranında gerileme dikkat çekiyor. Çeyrek altın, Türkiye'de yatırım ve birikim amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olmayı sürdürüyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın da altın fiyatlarının yönünü belirleyen önemli göstergeler arasında yer alıyor. 16 Mart 2026 itibarıyla ons altın yaklaşık 5.015 dolar alış ve 5.016 dolar satış seviyelerinde bulunuyor. Ons altındaki değişim oranı ise yaklaşık %0,06 düşüş olarak kaydediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
