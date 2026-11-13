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15 Temmuz Şehitler Köprüsü SON DAKİKA! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ne oldu, neden trafiğe kapatıldı?

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü SON DAKİKA! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ne oldu, neden trafiğe kapatıldı?
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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yaşanan olay, trafikte aksamalara neden oldu. Aracını köprü üzerinde durdurarak üzerine çıkan ve elinde silah ile bayraklar bulunan kişi nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında bazı şeritler trafiğe kapatılırken, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu, neden kapatıldı?” soruları gündeme geldi.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan hareketlilik, kent trafiğinde aksamalara neden oldu. Seyir halindeki otomobilini köprü üzerinde durduran bir kişi, aracının üzerine çıkarak elindeki silah ve bayraklarla slogan attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve özel harekât ekipleri sevk edilirken, güvenlik önlemleri kapsamında köprünün bazı şeritleri trafiğe kapatıldı. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu, köprü neden kapatıldı? Detaylar...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE NE OLDU?

Olay, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilini sol şeritte durduran bir kişi, aracının üzerine çıktı.

Bir elinde Türk bayrağı ve yeşil-beyaz renkli başka bir bayrak bulunan kişinin diğer elinde ise tabanca olduğu görüldü. Aracın üzerine çıkan şahsın slogan atması üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NEDEN TRAFİĞE KAPATILDI?

Köprü üzerinde aracının üzerine çıkan ve elinde silah bulunduğu görülen kişi nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından bölgeye özel harekât polisleri de sevk edildi.

Güvenlik gerekçesiyle köprünün sol ve orta şeritleri araç trafiğine kapatıldı. Bazı haber kaynaklarında müdahale sırasında köprünün iki yöndeki trafiğinin de durdurulduğu ve araçların metrobüs yoluna yönlendirildiği bildirildi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ OLAY NEDİR?

Köprüde aracının üzerine çıkarak slogan atan kişinin İsrail'i protesto etmek amacıyla eylem gerçekleştirdiği değerlendiriliyor. Ancak şahsın eyleminin nedeni ve elindeki silahın niteliğine ilişkin resmî makamlarca doğrulanmış ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

Polis ekiplerinin olay yerindeki güvenlik ve müdahale çalışmaları sürerken, gelişmelerin ardından köprü trafiğinin normale dönüp dönmediği de merak konusu oldu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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