15 tatil 20 Şubat'a kadar uzatıldı mı? 2026 yarıyıl tatili uzadı mı, ne zaman bitiyor?

Yarıyıl tatilinin devam ettiği günlerde, okulların açılış tarihine yönelik iddialar dijital platformlarda sıkça paylaşılıyor. Özellikle ikinci dönemin başlangıç gününe dair ortaya atılan söylentiler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimini yeniden gündeme getirdi. Detaylar...

15 TATİL 20 ŞUBAT'A KADAR UZATILDI MI 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde yarıyıl tatiline ilişkin herhangi bir uzatma kararı yer almıyor. Son günlerde sosyal medya platformlarında paylaşılan "15 tatil 20 Şubat'a kadar uzatıldı" yönündeki içeriklerin resmi kaynaklara dayanmadığı belirtiliyor. Bakanlık yetkililerinden gelen bilgilere göre, yarıyıl tatilinin süresine ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmuyor.

Sosyal medya üzerinden yayılan bu tür paylaşımlar, öğrenciler ve veliler arasında kafa karışıklığına yol açarken, resmi takvim esas alındığında eğitim sürecinin planlandığı şekilde devam edeceği görülüyor. Mevcut takvimde bir değişiklik yapılmadığı sürece, okullar ikinci döneme belirlenen tarihte başlayacak ve tatil süresi uzatılmayacak.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı. Bu tarihin ardından başlayan yarıyıl tatili, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık çalışma takviminde belirtilen süre doğrultusunda devam ediyor. Tatilin sona ereceği gün ve ikinci dönemin başlayacağı tarih takvimde açıkça yer alıyor.

Buna göre, okullarda ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlıyor. Ders zili bu tarihte çalacak ve öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek. Takvimde farklı bir düzenleme yapılmadığı sürece, yarıyıl tatili planlanan tarihte sona erecek.