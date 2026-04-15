Haberler

15 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI: Akaryakıta zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne olacak, düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Nisan itibarıyla sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanabilecek değişimleri yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enerji arz-talep dengesindeki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında olası zam ya da indirim beklentisini yeniden gündeme taşıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi, akaryakıt fiyatları ne olacak, düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

AKARYAKITTA SON DURUM NEDİR?

Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı. Gece yarısından itibaren motorine 7 TL 80 kuruş, benzine ise 60 kuruşluk zam geldi. Motorin fiyatları 86 TL'yi aşarak rekor seviyeye çıktı. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dalgası yaşandı. Tarihin en yüksek zamlarından biri pompaya yansıdı.

TABELALAR GECE YARISI DEĞİŞTİ

TÜPRAŞ, bugünden geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarındaki artışı akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirdi. Yapılan düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 7 lira 80 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 60 kuruş zam uygulandı. Zam sonrası gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları yeniden güncellendi.

Eşel mobil sistemi nedeniyle benzine gelen 2 lira 29 kuruşluk artışın sadece 60 kuruşluk kısmı pompaya yansıdı. Zammın yüzde 75'i ÖTV'den düşürüldü. Motorin zammı eşel mobil sınırını geçtiği için zam oranı olduğu gibi yansıdı.

MOTORİN 86 TL’Yİ AŞTI

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Ankara’da 78,59 TL’den 86,39 TL’ye yükseldi. Benzinin litre fiyatı ise 63,56 TL’den 64,16 TL seviyesine çıktı. Fiyatların dağıtım şirketlerine ve bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebileceği ifade edildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin: 63.25 TL
  • Motorin: 85.29 TL
  • LPG: 34.99 TL

Ankara

  • Benzin: 64.22 TL
  • Motorin: 86.42 TL
  • LPG: 34.87 TL

İzmir

  • Benzin: 64.50 TL
  • Motorin: 86.70 TL
  • LPG: 34.79 TL
Sahra Arslan
Haberler.com
