15 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Güncelleme:
15 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların yeniden değerli metaller tarafına yönelmesine neden oldu. Gram gümüşte yaşanan anlık fiyat değişimleri alım-satım kararlarını doğrudan etkilerken, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların daha temkinli pozisyon almasına yol açıyor. Peki, 15 Mayıs gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

15 Mayıs itibarıyla gümüş piyasasında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların yeniden değerli metallere olan ilgisini artırdı. Fiyatlarda yaşanan inişli çıkışlı hareketler, hem kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıları hem de uzun vadeli yatırımcıları yakından etkilerken, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlik gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasalardaki son tablo yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, gelişmeler merak konusu olmayı sürdürüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 15 Mayıs itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüşün fiyatı 114,40 TL seviyesinde işlem görüyor. Açılış 121,97 TL, önceki kapanış ise 121,96 TL olarak kaydedildi. Haftalık bazda %-2,36, aylık bazda ise %0,68 değişim gösterirken, yıllık değişim %181,43 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle fiyatların gün içinde değişkenlik gösterebileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş son 24 saatte %-6,20 oranında değer kaybederken, haftalık bazda da aşağı yönlü bir seyir izledi. Buna karşın aylık ve yıllık performans tarafında yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlikler fiyat hareketleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Son verilere göre gram gümüş, son 24 saatte %-6,20 oranında düşüş kaydetti. Haftalık bazda da %-2,36’lık bir gerileme görülürken, bu durum kısa vadeli dalgalanmaların sürdüğünü gösteriyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, uzun vadede güçlü getiri potansiyeli sunmaya devam ederken kısa vadede ise dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcıların alım-satım kararlarını piyasa verileri ve ekonomik gelişmeleri dikkate alarak vermesi gerektiği belirtiliyor. Son dönemde görülen sert fiyat hareketleri ise dikkatli işlem yapılmasını ön plana çıkarıyor.

Sahra Arslan
