14 Nisan gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

14 Nisan itibarıyla gram gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesine neden oldu. Fiyatlardaki değişken seyir, hem kısa vadeli alım-satım yapanları hem de uzun vadeli yatırımcıları etkilerken, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa dinamikleri gümüşün yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor. Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (14 NİSAN SALI)

14 Nisan itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 111,72 TL, satış fiyatı ise 111,82 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 108,6554 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim %2,92 olarak gerçekleşti. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle gün içinde fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, gün içinde yükseliş eğilimli bir seyir izlerken yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmeler fiyatların yönünü belirlemede etkili oluyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ Mİ?

Önceki kapanışa göre gram gümüş fiyatında yükseliş gözlemlendi. Bu durum, piyasada hareketliliğin arttığını gösterirken yatırımcıların fiyatları daha yakından takip etmesini gerektiriyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli yatırım hem de kısa vadeli al-sat işlemleri açısından ilgi görmeye devam ediyor. Yatırımcıların küresel ekonomik verileri ve piyasa hareketlerini yakından izleyerek stratejik kararlar alması öneriliyor.