Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "14 kara sınırı komşusuyla dünyada en çok kara sınırı komşusu olan iki ülkeden biri Rusya'yken diğeri hangisidir?" sorusunun cevabı ne? Sorunun doğru yanıtı, Çin ve Rusya'nın kara sınırı komşuları ve merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

14 KARA SINIRI KOMŞUSUYLA DÜNYADA EN ÇOK KARA SINIRI KOMŞUSU OLAN İKİ ÜLKEDEN BİRİ RUSYA'YKEN DİĞERİ HANGİSİDİR?

A: Çin

B: Hindistan

C: Kazakistan

D: Brezilya

SORUNUN DOĞRU CEVABI NE?

Sorunun doğru cevabı A şıkkı: Çin. Çin ve Rusya, 14'er kara sınırı komşusuyla dünyada en fazla kara komşusu olan ülkeler olarak öne çıkıyor. İki ülke, aynı zamanda birbirleriyle de kara sınırına sahip.

ÇİN'İN KARA SINIRI KOMŞULARI

Çin'in kara sınırı bulunan 14 komşusu şöyle:

Afganistan, Butan, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kore, Laos, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Vietnam.

Çin'in kara sınırlarının toplam uzunluğu 22 bin kilometreyi aşıyor. Ülke, en uzun kara sınırını Moğolistan ile paylaşıyor.

RUSYA'NIN KARA SINIRI KOMŞULARI

Rusya'nın kara sınırı bulunan 14 komşusu şöyle:

Azerbaycan, Belarus, Çin, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Kazakistan, Kuzey Kore, Letonya, Litvanya, Moğolistan, Norveç, Polonya ve Ukrayna.

Rusya'nın Litvanya ve Polonya ile olan kara sınırları, ana topraklardan ayrı olan Kaliningrad bölgesi üzerinden bulunuyor. Dünyanın yüz ölçümü en büyük ülkesi olan Rusya'nın kara sınırları da 20 bin kilometreyi aşıyor.

DİĞER ŞIKLARDAKİ ÜLKELERİN KOMŞU SAYISI

Şıklarda yer alan diğer ülkeler de çok sayıda komşuya sahip olsa da Çin ve Rusya'nın gerisinde kalıyor. Brezilya, 10 kara sınırı komşusuyla Güney Amerika'nın en çok komşusu olan ülkesi. Hindistan'ın 6 kara komşusu bulunuyor. Dünyanın denize kıyısı olmayan en büyük ülkesi Kazakistan'ın ise 5 kara komşusu var.

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