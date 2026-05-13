13 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

13 Mayıs günü altın piyasasında yaşanan dalgalı seyir, yatırımcıların dikkatini yeniden güncel fiyatlara çevirdi. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok altın türünde görülen anlık değişimler piyasada hareketliliği artırırken, yatırımcılar yön arayışına girdi. Güncel altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, piyasadaki son durum merak konusu olmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (TL/GR) 13 Mayıs itibarıyla alışta 6.871,85 TL, satışta ise 6.872,67 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,12 olarak kaydedilirken, altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.136,00 TL, satış fiyatı ise 11.208,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,65 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın alışta 4.700,15 dolar, satışta ise 4.700,72 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,32 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler ons altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.