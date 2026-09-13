13 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatlarında 13 Eylül Pazar günü yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altının güncel fiyatı takip edilirken, ons altındaki değişimler de piyasaların seyrinde etkili oluyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler altın fiyatlarının yönü açısından önemini koruyor. Gram altın ve ons altındaki son hareketler yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, değerli metalin yeni haftaya nasıl başlayacağı merak ediliyor. İşte 13 Eylül 2026 Pazar günü altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 13 Eylül 2026 Pazar günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. BigPara verilerine göre son güncelleme 13 Eylül saat 00:01:11 itibarıyla yapıldı. Spot gram altının alış fiyatı 6.784,07 TL, satış fiyatı ise 6.784,88 TL olarak kaydedildi. Gram altında günlük değişim yüzde 0,72 yükseliş olarak gerçekleşti.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında 13 Eylül Pazar günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Güncel BigPara verilerine göre çeyrek altının alış fiyatı 10.982,00 TL, satış fiyatı ise 11.114,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,96 yükseliş olarak kaydedildi.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons altın da 13 Eylül Pazar günü yatırımcıların odağında yer alıyor. BigPara verilerine göre ons altının alış fiyatı 4.348,44 dolar, satış fiyatı ise 4.348,96 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim yüzde 0,72 yükseliş olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

13 Eylül 2026 Pazar günü altın piyasasında yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Son güncelleme saat 00:01:11 itibarıyla gram altın 6.784,88 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11.114,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.348,96 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında kaydedilen yükselişler, yeni haftaya ilişkin beklentiler açısından da yatırımcıların takibinde yer alıyor.