13 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatlarında 13 Ekim Salı günü yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken, ons gümüşteki değişimler de yatırımcıların odağında yer alıyor. Gümüş piyasasını takip edenler, haftanın ikinci işlem gününde fiyatların hangi seviyelerde seyrettiğini ve değerli metalde yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. İşte 13 Ekim 2026 Salı günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 13 Ekim 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatları merak edilirken, değerli metalin piyasadaki son durumu araştırılıyor. Gram gümüşün alış fiyatı 96,1979 TL, satış fiyatı ise 96,2772 TL seviyesinde bulunuyor.

13 Ekim 2026 saat 08:58:05 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,66 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 0,63 TL yükseldi. Gram gümüş 96 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, yatırımcılar gün içerisinde fiyatlarda yaşanabilecek değişimleri yakından takip ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 13 Ekim 2026 Salı günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gram gümüş yüzde 0,66 oranında değer kazanırken, alış fiyatı 96,1979 TL, satış fiyatı ise 96,2772 TL seviyesinde işlem görüyor. Saat 08:58:05 itibarıyla gram gümüşte 0,63 TL'lik artış yaşanırken, değerli metalin gün içindeki fiyat hareketleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor.