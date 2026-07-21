127 Saat filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? 127 Saat filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan 127 Saat filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 127 Saat filmini izleyecek olanların merak ettiği 127 Saat konusu nedir, 127 Saat oyuncuları kimler ve 127 Saat özeti gibi konuları inceliyoruz.

127 SAAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

127 Saat filminin çekimleri büyük ölçüde ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Canyonlands Ulusal Parkı ve Bluejohn Canyon çevresinde gerçekleştirildi. Hikâyenin geçtiği gerçek bölgeye oldukça yakın noktalarda yapılan çekimler, filmin gerçekçilik duygusunu artırdı.

Bazı sahneler ise Utah'ın farklı bölgelerinde ve kontrollü stüdyo ortamlarında tamamlandı.

127 SAAT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2010 yılı içerisinde gerçekleştirildi. Yönetmen Danny Boyle imzasını taşıyan yapım, aynı yıl düzenlenen uluslararası film festivallerinde ilk gösterimini yaptı ve daha sonra sinemalarda vizyona girdi.

127 SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?

127 Saat, dağcı ve doğa sporcusu Aron Ralston'ın gerçek yaşam hikâyesini konu alıyor. Tek başına çıktığı kaya tırmanışı sırasında kolu dev bir kayanın altında sıkışan Ralston, tam 127 saat boyunca hayatta kalabilmek için zorlu bir mücadele verir.

Yardım çağırma imkânı olmayan genç dağcı, yaşam ile ölüm arasında verdiği mücadelede hayatta kalabilmek için son derece zor bir karar almak zorunda kalır. Film, insan iradesi, umut ve hayatta kalma isteğini etkileyici bir şekilde izleyiciye aktarıyor.

127 SAAT FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• James Franco

• Amber Tamblyn

• Kate Mara

• Clémence Poésy

• Lizzy Caplan

• Treat Williams

• Kate Burton

Başrolü üstlenen James Franco, Aron Ralston performansıyla büyük beğeni topladı ve birçok önemli ödüle aday gösterildi.

127 SAAT FİLMİNİ KİM YÖNETTİ?

Filmin yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü İngiliz yönetmen Danny Boyle oturuyor. Senaryo ise Danny Boyle ile Simon Beaufoy tarafından, Aron Ralston'ın otobiyografik kitabı Between a Rock and a Hard Place'dan uyarlandı.

127 SAAT FİLMİ GERÇEK HİKÂYEDEN Mİ UYARLANDI?

Evet. 127 Saat, Amerikalı dağcı Aron Ralston'ın 2003 yılında Utah'ta yaşadığı gerçek olaydan uyarlandı. Film, Ralston'ın hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi büyük ölçüde gerçek olaylara sadık kalarak beyaz perdeye taşıyor.