12. Yargı Paketi SON DAKİKA! 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? İnfaz düzenlemesi pakete dahil edildi mi?

Türkiye’nin adalet sistemine yönelik kapsamlı değişiklikler içeren 12. Yargı Paketi, son günlerde kamuoyunun en çok takip ettiği başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle paket içeriği, Meclis süreci ve infaz düzenlemesine ilişkin beklentiler yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi? İnfaz düzenlemesi pakete dahil edildi mi? Detaylar...

12. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

12. Yargı Paketi henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmemiştir. Mevcut süreçte düzenleme teklifinin komisyonda ele alınma aşamasına dahi resmî olarak geçmediği belirtilmektedir.

Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen hazırlık çalışmalarının devam ettiği, paketin özellikle Mayıs ayının ilk haftasında ilgili komisyonda gündeme alınmasının beklendiği ifade edilmektedir. Ancak bu süreç için henüz net bir takvim açıklanmış değildir.

Adalet Bakanı’nın çeşitli temaslarında, adalet sisteminin güçlendirilmesi, dijital suçlarla mücadele ve vatandaşın hukuka güveninin artırılması gibi hedeflere vurgu yaptığı da belirtilmektedir. Bu kapsamda özellikle sosyal medya düzenlemeleri ve bilişim suçlarına yönelik yeni adımların pakette yer alabileceği ifade edilmektedir.

İNFAZ DÜZENLEMESİ PAKETE DAHİL EDİLDİ Mİ?

12. Yargı Paketi kapsamında en çok merak edilen başlıklardan biri olan infaz düzenlemesinin durumu netlik kazanmıştır. Mevcut değerlendirmelere göre infaz düzenlemesinin bu paket içerisinde yer almayacağı yönündeki görüşler güçlenmektedir.

Yapılan teknik hazırlıklarda infaz sistemiyle ilgili ayrı bir çalışma yürütüldüğü ve bu konunun 12. Yargı Paketi’nden bağımsız ele alınabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle infaz düzenlemesinin mevcut taslak içerisinde doğrudan bir madde olarak yer alması beklenmemektedir.

Kamuoyunda infaz düzenlemesine yönelik beklentiler devam etse de, resmi açıklamalar ve hazırlık süreci dikkate alındığında bu başlığın farklı bir yasal düzenleme çerçevesinde ele alınabileceği ifade edilmektedir.

IBAN DÜZENLEMESİ VE DİJİTAL DOLANDIRICILIK ÖNLEMLERİ

Paket kapsamında öne çıkan başlıklardan biri de finansal suçlarla mücadeleye yönelik IBAN kullanım düzenlemesidir. Özellikle “IBAN kiralama” yöntemiyle yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin artması, yeni yasal önlemleri gündeme taşımıştır.

Resmî değerlendirmelerde yaklaşık 300 bin banka hesabının bu tür işlemlerde kullanıldığı tahmin edilmektedir. Ayrıca hesabını başkalarına kullandırdığı gerekçesiyle nitelikli dolandırıcılık kapsamında yargılanan kişi sayısının 50 bine yaklaştığı ifade edilmektedir.

Yeni düzenleme taslağında, bu eylemlerin daha net tanımlanması ve bazı durumlarda ayrı bir suç tipi olarak değerlendirilmesi seçeneği üzerinde durulduğu belirtilmektedir. Böylece hem finansal sistemin güvenliği hem de dijital dolandırıcılıkla mücadelede daha güçlü bir hukuki altyapı oluşturulması hedeflenmektedir.

MECLİS SÜRECİ VE BEKLENEN TAKVİM

Yargı Paketi’nin Meclis sürecine ilişkin kesin bir takvim henüz açıklanmamıştır. Ancak mevcut hazırlıkların tamamlanmasının ardından teklifin önce komisyon aşamasına, ardından TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi beklenmektedir.

Bu süreçte paketin içeriğinde teknik revizyonlar yapılabileceği, özellikle ceza hukuku, bilişim suçları ve dijital güvenlik alanlarında yeni maddelerin eklenebileceği ifade edilmektedir.