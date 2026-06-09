2025-2026 eğitim öğretim yılının son dönemine girilirken eğitim camiasının gündeminde tek bir soru öne çıkıyor: 12 Haziran tarihinde okullarda eğitim devam edecek mi? Özellikle sınav sürecindeki öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yakından takip edilen gelişmeler, sosyal medya platformları ve haber sitelerinde geniş yankı uyandırdı. Peki, 12 haziran özel okullar tatil mi? 12 Haziran Cuma kimlere tatil? Detaylar...

12 HAZİRAN CUMA KİMLERE TATİL?

2026 yılı Haziran ayında uygulanacak takvim düzenlemesine ilişkin paylaşılan bilgilere göre, 12 Haziran Cuma günü için planlanan tatil uygulaması örgün eğitim kapsamındaki kurumları ilgilendiriyor.

Kararın alınmasında özellikle sınav organizasyonları, okul hazırlıkları ve eğitim süreçlerinin koordinasyonu etkili oldu. Eğitim yönetimi tarafından yürütülen planlama doğrultusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin sürece daha sağlıklı hazırlanabilmesi hedefleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre tatil uygulaması kapsamında;

İlkokul öğrencileri,

Ortaokul öğrencileri,

Lise öğrencileri,

Öğretmenler,

Eğitim kurumlarında görev yapan ilgili personeller, yer alıyor.

12 HAZİRAN ÖZEL OKULLAR TATİL Mİ?

Veliler tarafından en çok araştırılan konuların başında özel okulların söz konusu uygulamaya dahil olup olmadığı geliyor. Özellikle özel kolejlerde, özel fen liselerinde ve özel Anadolu liselerinde eğitim gören öğrencilerin aileleri, kurumların nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor.

Paylaşılan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren özel öğretim kurumları, resmi eğitim takvimi ve ortak uygulama esasları doğrultusunda hareket etmekle yükümlü bulunuyor.

Bu kapsamda;

Özel kolejler,

Özel fen liseleri,

Özel Anadolu liseleri,

Bakanlığa bağlı diğer özel öğretim kurumları, için de aynı uygulamanın geçerli olacağı belirtiliyor.