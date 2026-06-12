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12 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

12 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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12 Haziran itibarıyla altın piyasalarında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde belirleyici olurken gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını gibi ürünlerdeki güncel değişimler yakından takip ediliyor. Peki, 12 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Güncel altın fiyatları!

Piyasalarda yaşanan anlık yükseliş ve düşüşler, yatırımcıların alım-satım kararlarını doğrudan etkilerken, altın piyasasındaki son durum merakla takip ediliyor. 12 Haziran itibarıyla altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler ekonomi gündeminin önemli başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Konuya ilişkin detaylar haberin devamında bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 12 Haziran saat 09:35 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) alış fiyatı 6.211,11 TL, satış fiyatı ise 6.212,07 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,70 olarak kaydedilirken, gram altındaki fiyat hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer alan çeyrek altın, 12 Haziran verilerine göre alışta 10.146,00 TL, satışta ise 10.272,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,96 olarak kaydedilirken, piyasalardaki dalgalı seyir dikkat çekiyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (XAU/USD), 12 Haziran itibarıyla alışta 4.176,83 dolar, satışta ise 4.177,46 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük %-0,81’lik değişim yaşanırken, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları ons altın fiyatlamasında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBetül Emine Yavuz:

fiyatlar düşüş trendinde ve bunun ne zaman tersine döneceği belli değil. ekonomik getirinin zayıf olduğu şu dönemde altın piyasasının istikrarlı bir yapıya kavuşması gerekirdi.

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Haber YorumlarıAydın Köyü:

hayvanlar bile altın yerine yem alsa daha iyi olur ama neyse dalgalı seyre devam

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Haber YorumlarıNihat Bozyel:

altın fiyatları düşüyo ve bu duruma baktığımızda insanlar bu paralarını nereye harcıyo bunu merak ettim çünkü altına yapılan yatırımlar devasa bir miktar ve bu paraların ekonomiye aktarılması gerekmiyo mu gerçekten bu israfla ilgili bir açıklama yapan oldu mu hiç

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