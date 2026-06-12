12 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Piyasalarda yaşanan anlık yükseliş ve düşüşler, yatırımcıların alım-satım kararlarını doğrudan etkilerken, altın piyasasındaki son durum merakla takip ediliyor. 12 Haziran itibarıyla altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler ekonomi gündeminin önemli başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Konuya ilişkin detaylar haberin devamında bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 12 Haziran saat 09:35 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) alış fiyatı 6.211,11 TL, satış fiyatı ise 6.212,07 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,70 olarak kaydedilirken, gram altındaki fiyat hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer alan çeyrek altın, 12 Haziran verilerine göre alışta 10.146,00 TL, satışta ise 10.272,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,96 olarak kaydedilirken, piyasalardaki dalgalı seyir dikkat çekiyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (XAU/USD), 12 Haziran itibarıyla alışta 4.176,83 dolar, satışta ise 4.177,46 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük %-0,81’lik değişim yaşanırken, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları ons altın fiyatlamasında etkisini sürdürmeye devam ediyor.