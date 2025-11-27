Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi, bugün TBMM'ye sunuluyor. Paketin en çok merak edilen bölümlerinden biri ise Covid düzenlemesi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamalarda bu düzenlemenin af anlamına gelmediğini, ancak pandemi döneminde ceza infaz sisteminde yaşanan eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti. Peki, 11. Yargı Paketinde Covid düzenlemesi var mı? Covid düzenlemesi nedir, kimleri kapsıyor? Detaylar...

11. YARGI PAKETİNDE COVID DÜZENLEMESİ VAR MI?

Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Paketin içerisinde yer alan Covid düzenlemesi, son günlerde tartışmaların odağında. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, düzenlemelerin detayları ve hedefleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Tunç, önceki yargı paketlerinde olduğu gibi, bu pakette de toplumun hassasiyetlerine yanıt veren düzenlemeler yapıldığını belirtti. Kadınlara yönelik suçlarda tutuklamanın esas alınması gibi reformların devam ettiğini vurgulayan Tunç, "Kadınların mağdur edilmemesi için mevzuatı geliştirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Covid düzenlemesi, özellikle cezaevlerinde yaşanan eşitsizlikleri ve uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Ancak Bakan Tunç, bu düzenlemelerin af anlamına gelmediğini de özellikle belirtti.

COVID DÜZENLEMESİ NEDİR?

Yargı Paketi içerisinde yer alan Covid düzenlemesi, ceza infaz sisteminde yaşanan aksaklıkları düzeltmeye yönelik bir dizi düzenlemeyi kapsıyor. Pandemi döneminde özellikle mahkumların karşılaştığı eşitsizlikler, hak kayıpları ve infaz sürelerindeki farklılıklar dikkate alınarak hazırlanan düzenleme, yaklaşık 50 bin hükümlüyü doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Bakan Tunç, düzenlemeyi açıklarken şunları söyledi:

Af değil: Düzenleme, cezalara ilişkin genel bir affı kapsamıyor.

Eşitlik sağlama: Pandemi döneminde yaşanan uygulama farklılıklarının giderilmesi hedefleniyor.

Uygulama odaklı: Düzenleme, cezaevlerinde yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hak kayıplarının önlenmesine odaklanıyor.

Bu çerçevede, Covid düzenlemesi yalnızca belirli kriterleri karşılayan hükümlüleri kapsıyor ve infaz süreleri ile şartları yeniden düzenliyor.

COVID DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Paketteki Covid düzenlemesinden etkilenecek kişi sayısı yaklaşık 50 bin hükümlü olarak öngörülüyor. Düzenlemenin kapsamı ise şu şekilde özetlenebilir:

Pandemi sürecinde infaz uygulamalarında farklılık yaşayan mahkumlar

Kısa süreli cezaları olan ve infaz sürecinde eşitsizlik yaşayan hükümlüler

Özel sağlık durumu veya sosyal koşulları nedeniyle mağduriyet yaşayan kişiler

Adalet Bakanı Tunç, düzenlemenin özellikle bu gruplara odaklandığını belirterek, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil" dedi. Yani düzenleme, cezaları ortadan kaldırmak yerine, adalet ve eşitlik ilkesini güçlendirmeye yöneliktir.

BAKAN TUNÇ'TAN 11. YARGI PAKETİNE İLİŞKİN SON AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Tunç, 11. Yargı Paketi ile ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda şunları paylaştı:

Önceki yargı paketlerinde kadınlara yönelik suçlarda tutuklama düzenlemeleri hayata geçirilmişti.

Mevzuatın geliştirilmesi, sorunların giderilmesi ve ailenin korunması açısından önem taşıyor.

Toplamda 264 hedef belirlenmiş olup, bunların gerçekleştirilmesi için idari tedbirler uygulanıyor.

Covid düzenlemesi kapsamında af söz konusu değil, yalnızca eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için talepler değerlendiriliyor.

Tunç ayrıca, geçmişteki yargı paketlerinde cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için uygulanan düzenlemelerin başarıyla devam ettiğini vurguladı.