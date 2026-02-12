11 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 11 Şubat Çarşamba günü en çok hangi dizi izlendi? Yeraltı, Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan…

11 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında rekabet zirveye ulaştı. Yeni bölümleriyle yayınlanan diziler ve programlar, izleyicilerin yoğun ilgisini toplarken; hangi yapımların daha çok izlendiği ve reyting sıralamasında kimlerin öne çıktığı merak konusu oldu. Detaylı analiz ve gecenin sonuçları haberin devamında…

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA ABC REYTİNG SIRALAMASI

Yeraltı – NOW

Eşref Rüya – Kanal D

– Kanal D Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Esra Erol'da – ATV

Yeraltı (Özet) – NOW

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

– NOW Survivor – TV8

Kuruluş Orhan – ATV

ATV Ana Haber – ATV

Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

Yeraltı – NOW

Eşref Rüya – Kanal D

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Yeraltı (Özet) – NOW

Survivor – TV8

Kuruluş Orhan – ATV

Esra Erol'da – ATV

ATV Ana Haber – ATV

Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Yeraltı – NOW

Eşref Rüya – Kanal D

Esra Erol'da – ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Yeraltı (Özet) – NOW

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

Sahipsizler – Star TV

Survivor – TV8

ATV Ana Haber – ATV