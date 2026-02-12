Haberler

11 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı: 11 Şubat Çarşamba günü en çok hangi dizi izlendi? Yeraltı, Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan…

11 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranları, yeni bölümleriyle ekrana gelen diziler ve programlarla hareketlendi. İzleyicilerin hangi yapımlara yoğun ilgi gösterdiği ve hangi projelerin öne çıktığı merakla takip edildi. Peki, 11 Şubat reyting sonuçları açıklandı: 11 Şubat Çarşamba günü en çok hangi dizi izlendi? Yeraltı, Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan…

11 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında rekabet zirveye ulaştı. Yeni bölümleriyle yayınlanan diziler ve programlar, izleyicilerin yoğun ilgisini toplarken; hangi yapımların daha çok izlendiği ve reyting sıralamasında kimlerin öne çıktığı merak konusu oldu. Detaylı analiz ve gecenin sonuçları haberin devamında…

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA ABC REYTİNG SIRALAMASI

  • Yeraltı – NOW
  • Eşref Rüya – Kanal D
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
  • Esra Erol'da – ATV
  • Yeraltı (Özet) – NOW
  • Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
  • Survivor – TV8
  • Kuruluş Orhan – ATV
  • ATV Ana Haber – ATV
  • Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

  • Yeraltı – NOW
  • Eşref Rüya – Kanal D
  • Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
  • Yeraltı (Özet) – NOW
  • Survivor – TV8
  • Kuruluş Orhan – ATV
  • Esra Erol'da – ATV
  • ATV Ana Haber – ATV
  • Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

  • Yeraltı – NOW
  • Eşref Rüya – Kanal D
  • Esra Erol'da – ATV
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
  • Yeraltı (Özet) – NOW
  • Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
  • Survivor – TV8
  • ATV Ana Haber – ATV
  • Kuruluş Orhan – ATV
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
