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11 Kasım Çarşamba 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!

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11 Kasım Çarşamba 2026 Resmî Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Kasım Resmî Gazete yayımlandı! Resmî Gazete atamalar listesi!
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Resmî Gazete bugünkü kararları neler? 11 Kasım Çarşamba 2026 tarihli Resmî Gazete’de bugün neler var? 11 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan ilanların ve kararların detayları haberimizde. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Resmî Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 11 Kasım 2026 Resmî Gazete’de bugün hangi kararlar var?

11 Kasım 2026 günü yayımlanan Resmî Gazete’de günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare Bölümü’ne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları ve günün ilanları Resmî Gazete’de yer alıyor. Peki, 11 Kasım 2026 Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar neler? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11959)

YÖNETMELİK

–– Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

–– Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Resmî Gazete’nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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