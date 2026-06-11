11 Haziran Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamala

11 Haziran Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Haziran 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Haziran 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliğine Seçilme Hakkında Karar (No: 767) DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI –– Danıştay Üyeliğine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran DOĞAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2026/147) –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 766) YÖNETMELİKLER –– Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/6/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 Sayılı Kararları KARAR –– Bölge İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI –– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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