Haberler

11 Haziran Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamala

11 Haziran Perşembe 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamala
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Haziran Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Haziran 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 11 Haziran 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

11 Haziran Perşembe 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Haziran 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Haziran 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliğine Seçilme Hakkında Karar (No: 767)

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

–– Danıştay Üyeliğine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran DOĞAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2026/147)

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 766)

YÖNETMELİKLER

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/6/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 Sayılı Kararları

KARAR

–– Bölge İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim

Aynur'un katili, vahşi cinayeti tek tek anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması: Firmanın yükümlülükleri hala geçerli

Bakanlıktan dünya devinin askıya aldığı fabrika projesi için açıklama
Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk

2 milyon nüfuslu insanın ihtiyacını karşılıyor! Yüzde 3'ten 98'e çıktı
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak

ABD saldırı için saat verdi, İran'dan jet hızında yanıt geldi
Kayseri'de AVM'ye 'canlı bomba' ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı

AVM'yi birbirine katan olayın arkasından 13 yaşındaki çocuk çıktı
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Yapay zeka destekli fotoğrafla kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

Fotoğraflardaki acayiplik fark edilince anında gözaltına alındı
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı