11 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatlarında 11 Eylül Cuma günü hareketlilik dikkat çekiyor. Günün ilk saatlerinde gram gümüşün seyri yatırımcılar tarafından takip edilirken, ons gümüşteki hareketlilik de piyasaların gündeminde bulunuyor. Güncel piyasa verilerinde gram gümüş ve ons gümüşte yaşanan değişimler yakından izlenirken, değerli metalin gün içindeki yönü merak ediliyor. İşte 11 Eylül 2026 Cuma günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 11 Eylül 2026 Cuma günü hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel satış fiyatı 100,072 TL seviyesinde bulunuyor. BigPara verilerine göre gram gümüşün alış fiyatı 99,9940 TL, satış fiyatı ise 100,072 TL olarak kaydedildi.

11 Eylül 2026 saat 10:16:08 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,82 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 0,83 TL yükseldi. Böylece 1 gram gümüşün satış fiyatı 100 TL seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 11 Eylül 2026 Cuma günü yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram gümüş 100 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, gün içinde yüzde 0,82 oranında değer kazancı öne çıkıyor. Güncel piyasa verilerinde gram gümüşün alış fiyatı 99,9940 TL, satış fiyatı ise 100,072 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşteki yükseliş eğilimi yatırımcıların yakın takibinde bulunurken, değerli metal fiyatlarında gün içerisinde değişiklik yaşanabiliyor. 11 Eylül sabahı itibarıyla gram gümüşün 100 TL seviyesinin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.