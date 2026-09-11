Haberler

11 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

11 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

11 Eylül 2026 Cuma günü gümüş piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağında yer alıyor. Haftanın son işlem gününde gram gümüş ve ons gümüş fiyatındaki değişim yakından takip edilirken, değerli metalin gün içindeki seyri merak ediliyor. "11 Eylül gram gümüş ne kadar?", "Gümüş bugün yükseldi mi, düştü mü?" ve "Gram gümüşte yön ne olacak?" soruları araştırılırken, piyasalardaki son gelişmeler de yakından izleniyor.

Gümüş fiyatlarında 11 Eylül Cuma günü hareketlilik dikkat çekiyor. Günün ilk saatlerinde gram gümüşün seyri yatırımcılar tarafından takip edilirken, ons gümüşteki hareketlilik de piyasaların gündeminde bulunuyor. Güncel piyasa verilerinde gram gümüş ve ons gümüşte yaşanan değişimler yakından izlenirken, değerli metalin gün içindeki yönü merak ediliyor. İşte 11 Eylül 2026 Cuma günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 11 Eylül 2026 Cuma günü hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel satış fiyatı 100,072 TL seviyesinde bulunuyor. BigPara verilerine göre gram gümüşün alış fiyatı 99,9940 TL, satış fiyatı ise 100,072 TL olarak kaydedildi.

11 Eylül 2026 saat 10:16:08 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,82 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 0,83 TL yükseldi. Böylece 1 gram gümüşün satış fiyatı 100 TL seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 11 Eylül 2026 Cuma günü yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram gümüş 100 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, gün içinde yüzde 0,82 oranında değer kazancı öne çıkıyor. Güncel piyasa verilerinde gram gümüşün alış fiyatı 99,9940 TL, satış fiyatı ise 100,072 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşteki yükseliş eğilimi yatırımcıların yakın takibinde bulunurken, değerli metal fiyatlarında gün içerisinde değişiklik yaşanabiliyor. 11 Eylül sabahı itibarıyla gram gümüşün 100 TL seviyesinin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! 'Kayıtlı bir şey yok' dedi, savcı listeyi önüne koydu

Gökçek'in köşeye sıkıştığı an! "Yok" deyince savcı önüne koydu

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK'dan uyarı geldi

80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK'dan uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yine parkelere indi! Varank'tan maç sonrası güldüren paylaşım

Erdoğan yine parkelere indi! Varank'ın paylaşımı bomba
Eskişehir'de sokak ortasında bir grup kız çocuğu kavga etti

Bir anda ortalık karıştı! Sokak ortasında birbirlerine girdiler
Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Bu görüntünün cezası ağır oldu
Diyarbakır'da 77 kişinin öldüğü binada skandal üstüne skandal! Bilirkişi raporundan korkunç gerçek çıktı

77 kişinin öldüğü binada skandal üstüne skandal

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Katliamın nedeni akılalmaz
Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar