11 Eylül altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları 11 Eylül Cuma gününe hareketli başladı. Gram altının güncel seyri yatırımcıların yakın takibinde bulunurken, ons altındaki fiyat hareketleri de piyasaların gündeminde yer alıyor. Güncel piyasa verilerinde gram altın ve ons altındaki değişimler yakından izlenirken, küresel piyasalardaki gelişmeler ile ABD'den gelecek ekonomik veriler altın fiyatlarının yönü açısından önemini koruyor. Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler de değerli metal piyasasında takip edilen başlıklar arasında bulunuyor. İşte 11 Eylül 2026 Cuma günü altın fiyatlarında son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 11 Eylül 2026 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Haftanın son işlem gününde gram altının güncel alış ve satış fiyatı merak edilirken, BigPara verilerine göre spot gram altın saat 10:23:01 itibarıyla 6.798,53 TL alış, 6.799,32 TL satış fiyatından işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde 0,93 yükseliş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında 11 Eylül Cuma günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Güncel BigPara verilerine göre çeyrek altın 10.957,00 TL alış ve 11.096,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim ise yüzde 0,80 yükseliş seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons altın fiyatı da 11 Eylül Cuma günü yatırımcıların odağında yer alıyor. BigPara verilerine göre ons altın saat 10:23:01 itibarıyla 4.343,58 dolar alış, 4.344,03 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 0,62 yükseliş olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

11 Eylül 2026 Cuma günü altın piyasasında yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Saat 10:23:01 itibarıyla gram altın 6.799,32 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11.096,00 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4.344,03 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında yaşanan yükselişler, güncel fiyatları takip eden yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.