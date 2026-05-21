10+4 kuralı nedir, TFF yeni yabanı kuralında kaç yabancı futbolcu transfer edilebilir?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2026-2027 sezonu için duyurduğu 10+4 yabancı kuralı, transfer planlamalarını doğrudan etkiledi. Kulüpler kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcuya yer verebilecek; bunların 10’u için yaş sınırı aranmazken, 4 oyuncunun genç statüsünde olması şart koşulacak. Yeni karar sonrası “TFF yabancı sınırı kaç oldu?” ve “Kaç yabancı transfer edilebilir?” soruları spor kamuoyunda yeniden gündeme taşındı.

TFF’DEN YENİ YABANCI KURALI

TFF tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre Süper Lig ekipleri kadrolarında toplam 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Bu oyuncuların 10’u için herhangi bir yaş kriteri uygulanmayacak. Kulüpler, istedikleri yaş grubundaki 10 yabancı futbolcuyu kadrolarına yazabilecek.

Yeni kararın özellikle transfer döneminde kulüplerin stratejilerini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Birçok takımın tecrübeli isimlerin yanı sıra genç ve potansiyelli oyunculara yönelmesi gündemde.

4 OYUNCU İÇİN YAŞ ŞARTI GETİRİLDİ

Yeni sistemde dikkat çeken en önemli detay ise genç oyuncu zorunluluğu oldu. TFF’nin açıkladığı kurala göre kadroda yer alan en az 4 yabancı futbolcunun 01.01.2003 veya daha sonraki bir tarihte doğmuş olması gerekecek.

Bu uygulamayla birlikte kulüplerin genç yeteneklere daha fazla yatırım yapması ve geleceğe dönük transfer planlaması yapması hedefleniyor. Avrupa’daki genç oyuncu modeline benzer bir sistemin Türk futbolunda da yaygınlaşması amaçlanıyor.

KULÜPLERİN TRANSFER POLİTİKASI DEĞİŞEBİLİR

10+4 yabancı kuralının ardından Süper Lig ekiplerinin transfer stratejisinde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Özellikle scout ekiplerinin genç yabancı oyunculara yoğunlaşacağı ve düşük maliyetli gelecek vadeden futbolcuların ön plana çıkacağı ifade ediliyor.