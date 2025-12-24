Haberler

1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?

1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?
Güncelleme:
Yeni yılın ilk günü yaklaşıyor ve pek çok kişi 1 Ocak'ta tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki 1 Ocak bu yıl hangi güne denk geliyor ve yılbaşı planlarıyla ilgili neler gündemde olabilir? Detaylar, yılın ilk gününe dair merakı artırıyor. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak hangi güne denk geliyor?

2026 yılının ilk günü hızla yaklaşırken, 1 Ocak'ın tatil olup olmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yeni yılın ilk günü hangi güne denk geliyor, hafta ortasında mı yoksa hafta sonuna mı geliyor gibi sorular gündemi meşgul ediyor. Yılbaşı kutlamaları ve tatil planlarını önceden organize etmek isteyenler, bu tarihi dikkate alarak programlarını şekillendirmeye çalışıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak, Türkiye'de yeni yılın ilk günü olarak resmî tatil kapsamında yer alıyor. Kamu ve özel sektörde çalışanlar için izin günü kabul ediliyor, okullar ve resmi kurumlar kapalı oluyor.

1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılı itibarıyla 1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Hafta ortasında gelen bu tatil, yılbaşı planlarını yapacak vatandaşlar için programlamada önemli bir gösterge oluyor.



1 OCAK NEDEN RESMİ TATİL?

1 Ocak, takvim yılının başlangıcı olarak tüm dünyada yılbaşı kutlamalarıyla anılıyor. Türkiye'de de bu tarih, resmî tatil olarak kabul ediliyor ve yeni yılın ilk günü olarak vatandaşlara dinlenme imkânı sağlıyor.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık, resmî tatil kapsamında yer almıyor. Ancak birçok kurum ve kuruluş, yılın son günü olması nedeniyle yarım gün mesai uygulayabiliyor. Özel sektördeki uygulamalar kurumdan kuruma değişebiliyor.

31 ARALIK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 31 Aralık, Çarşamba gününe denk geliyor. Yılın son gününe dair planlarını yapan kişiler, bu tarihi dikkate alarak programlarını şekillendirebilir.

