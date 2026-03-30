1 Nisan okullar tatil mi, 1 Nisan Çarşamba okul yok mu, üniversiteler tatil mi, yoklama alınacak mı?

1 Nisan okullar tatil mi sorusu, özellikle öğrenciler ve veliler tarafından sıkça sorgulanıyor. Çarşamba gününe denk gelen 1 Nisan’da okulların açık olup olmadığı gündemde. Okul takvimine göre bu tarih için yapılan açıklamalar ve olası tatil durumları haberimizde sizler için derlendi.

1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

1 Nisan 2026 Çarşamba günü okullar tatil değildir ve normal eğitim programı uygulanacaktır. Geçmiş yıllarda 31 Mart yerel seçimlerinin ertesi günü olan 1 Nisan, temizlik ve sandık toplama işlemleri nedeniyle tatil edilse de, 2026 yılında böyle bir durum söz konusu değildir. Bir sonraki mahalli idareler seçimi 2029 yılında planlanmıştır.

1 NİSAN RESMİ TATİL DEĞİLDİR

1 Nisan günü resmi tatil statüsünde değildir ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takviminde bu güne özel bir tatil kararı bulunmamaktadır. Öğrenciler ve öğretmenler için Çarşamba günü rutin ders programı devam edecektir.

OKULLARDA 1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ ATMOSFERİ

Dünya genelinde 1 Nisan "Şaka Günü" olarak bilinir. Okullarda eğlenceli etkinlikler veya ufak şakalar yapılabilse de, bu durum idari bir tatili beraberinde getirmez ve eğitim aksamaz.

1 NİSAN ÜNİVERSİTELERDE TATİL Mİ?

Üniversiteler de 1 Nisan günü açıktır. Fakültelerde özel bir etkinlik veya sınav programı yoksa dersler normal şekilde yapılacaktır. 31 Mart gecesini 1 Nisan’a bağlayan sabah, öğrenciler için rutin bir eğitim günü olacaktır.