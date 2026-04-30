1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta hangi illerde toplu taşıma ücretsiz, bedava olacak? Metro, Marmaray, Otobüs, Metrobüs…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde toplu taşıma düzenlemeleri yeniden gündemde. Vatandaşlar, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde “Toplu taşıma ücretsiz mi?” sorusuna yanıt arıyor. Metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray gibi ulaşım hatlarında uygulanacak ücretsiz tarifelerle ilgili son kararlar merak edilirken, 1 Mayıs’ta hangi illerde ulaşımın bedava olacağı araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Evet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında toplu taşıma hizmetlerine ilişkin önemli bir karar alındı. İETT tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Ancak bu haktan yararlanmak için kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanılması gerekiyor.

1 MAYIS’TA HANGİ İLLERDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ?

İstanbul’da İETT’nin duyurusuyla birlikte toplu taşıma ücretsiz hale gelirken, Ankara’da da EGO Genel Müdürlüğü benzer bir uygulamaya gidildiğini açıkladı. Başkentte otobüs ve diğer toplu taşıma hizmetleri gün boyunca ücretsiz olacak. İzmir’de ise şu an için ESHOT tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor ve gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor.

HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda bazı raylı sistem hatlarında da ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak. Bu kapsamda Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinden ücret alınmayacak. Ayrıca Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz hizmet verecek.

SON DURUM NEDİR?

Son açıklamalara göre İstanbul ve Ankara’da 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak şekilde planlandı. Raylı sistemlerin önemli bir bölümü de Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz kapsamına alındı. İzmir’de ise henüz net bir karar açıklanmadığı için resmi duyuruların yakından takip edilmesi önem taşıyor.