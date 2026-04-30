1 Mayıs'ta pazarlar açık mı, kapalı mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil takvimine denk gelmesiyle birlikte, mutfak alışverişini taze ürünlerle tamamlamak isteyen vatandaşlar "1 Mayıs'ta semt pazarları açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle büyükşehirlerde kurulan pazar yerlerinin bayram günü faaliyet gösterip göstermeyeceği, hem tezgah açan esnaf hem de tüketiciler tarafından merak ediliyor.
Resmi tatil nedeniyle kamu binalarının ve bankaların hizmet vermeyeceği 1 Mayıs’ta, günlük gıda ihtiyacını karşılamak isteyenler için " 1 Mayıs'ta pazarlar kapalı mı, marketler mi açık?" başlığı gündemdeki yerini aldı. Semt pazarlarının yerel yönetimlerin inisiyatifinde olması, her bölge için farklı bir uygulama olup olmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde cuma günü kurulması beklenen dev pazarların son durumu ve valilik kararları ışığında pazar yerlerinin işleyişine dair tüm detaylar haberimizde. İşte 1 Mayıs 2026 Cuma günü pazar yerlerindeki son durum...
1 MAYIS CUMA GÜNÜ SEMT PAZARLARI KURULACAK MI?
Türkiye genelinde 1 Mayıs resmi tatil olarak kutlansa da, gıda arzının devamlılığı ve vatandaşların mağdur olmaması adına semt pazarları genellikle kurulmaya devam etmektedir. Ancak pazar yerlerinin açılması veya kapatılması kararı doğrudan il ve ilçe belediyelerinin yetkisindedir. Birçok belediye, Cuma gününe denk gelen semt pazarlarının normal düzeninde hizmet vermesine izin vermektedir.
Pazar yerlerinin durumu bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Bu nedenle, alışverişe çıkmadan önce bağlı bulunduğunuz belediyenin kurumsal iletişim hatlarını, beyaz masa birimlerini veya resmi internet sitelerini kontrol etmeniz önem arz etmektedir.