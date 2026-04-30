1 Mayıs’ta marketler açık mı, 1 Mayıs Cuma BİM, ŞOK, A101 açık mı?

Resmi tatil kısıtlamalarının hangi sektörleri kapsadığı merak edilirken, tüketiciler gözünü "1 Mayıs Cuma BİM, ŞOK, A101 açık mı, saat kaçta açılıyor?" başlığına çevirdi. Mahalle aralarındaki marketlerden dev hipermarketlere kadar pek çok işletmenin tatil günü çalışma takvimi, alışveriş planı yapacak olanlar için büyük önem taşıyor. 2026 yılı 1 Mayıs kutlamaları sırasında marketlerin kapılarını kapatıp kapatmayacağı ve aktüel ürün satışlarının devam edip etmeyeceğine dair güncel bilgiler haberimizde. İşte 1 Mayıs 2026 zincir marketlerin çalışma saatleri ve merak edilen tüm ayrıntılar...

1 MAYIS’TA MARKETLER KAPALI MI, HİZMET VERECEK Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda bankalar, okullar ve belediyeler gibi kamu kurumları kapalı olsa da, gıda perakendesi sektöründe hizmet veren zincir marketler ve alışveriş merkezleri 1 Mayıs’ta açık kalmaya devam edecek. Vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına marketlerde herhangi bir genel kapatma kararı bulunmuyor.

1 MAYIS 2026 A101, BİM VE ŞOK MARKETLER ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi bulunan zincir marketlerin 1 Mayıs Cuma günü çalışma takvimi netleşti. Bölgesel olarak ufak değişiklikler yaşanabilse de, genel açılış ve kapanış saatleri şu şekildedir:

• BİM: 09:00 - 21:00

• A101: 09:00 - 21:00 / 21:30

• ŞOK: 09:00 - 21:00

• Migros: 08:30 / 09:00 - 21:00 / 22:00

• CarrefourSA: 10:00 - 22:00

MARKETLERDE BÖLGESEL ÇALIŞMA SAATİ FARKLILIKLARI

1 Mayıs'ta zincir marketlerin açık olması beklense de, şube konumuna göre mesai saatlerinde esnemeler yaşanabilir. Özellikle merkezi lokasyonlarda veya kutlama alanlarına yakın bölgelerde, güvenlik önlemleri ya da lojistik süreçler nedeniyle bazı şubeler daha geç açılabilir veya erken kapanabilir. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, gitmeden önce şube kapısındaki çalışma saatleri tabelasını kontrol etmesi öneriliyor.

AKTÜEL ÜRÜN SATIŞLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Zincir marketlerin genellikle Cuma günlerine denk gelen "Aktüel Ürünler" veya "Haftanın Fırsatları" kampanyaları, 1 Mayıs Cuma günü de planlandığı şekilde devam edecek. Resmi tatil olması, teknoloji ürünlerinden züccaciyeye kadar pek çok indirimli ürünün raflardaki yerini almasına engel teşkil etmiyor. Ancak yoğun ilgi gören ürünler için sabah saatlerindeki açılış vaktine dikkat edilmesi önem taşıyor.

ONLİNE MARKET SİPARİŞLERİ 1 MAYIS'TA GETİRİLİR Mİ?

Marketlerin fiziksel şubelerinin yanı sıra, online sipariş uygulamaları (Migros Hemen, A101 Kapıda, Şok Cepte vb.) 1 Mayıs'ta hizmet vermeye devam edecek. Ancak resmi tatil nedeniyle saha personeli sayısındaki olası düzenlemeler veya bazı yolların trafiğe kapatılması, teslimat sürelerinde gecikmelere yol açabilir. Siparişlerinizi oluştururken uygulama üzerindeki tahmini teslimat süresi uyarılarını dikkate almanız faydalı olacaktır.