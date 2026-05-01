Resmi tatil takvimine göre kutlanacak olan 1 Mayıs kapsamında ulaşım bütçesini planlayan vatandaşlar, arama motorlarında "1 Mayıs Cuma toplu taşıma bedava mı, İstanbulkart basılacak mı?" başlıklarını sorguluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da işçi bayramında ulaşım desteği sağlanıp sağlanmayacağı, kişiselleştirilmiş kart sahipleri için en çok merak edilen konuların başında geliyor. İETT otobüslerinden Marmaray’a kadar tüm ulaşım araçlarının 1 Mayıs 2026 Cuma günü uygulayacağı tarife ve ücretsiz geçiş şartlarını sizler için derledik.

1 MAYIS CUMA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde dışarı çıkmayı planlayan milyonlarca vatandaş, "1 Mayıs'ta İETT ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Resmi tatil günlerinde uygulanan ücretsiz ulaşım geleneğinin 2026 yılında da devam edip etmeyeceği, ulaşım planı yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşen 1 Mayıs ulaşım tarifesinin detayları haberimizde.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok büyükşehirde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ve belediye meclislerinin aldığı kararlar doğrultusunda, resmi tatil süresince vatandaşlar toplu taşıma araçlarından bedelsiz yararlanabilecek. Ancak bu imkandan faydalanmak için genellikle kişiselleştirilmiş ulaşım kartı (İstanbulkart, AnkaraKart, İzmirim Kart vb.) kullanılması şartı aranıyor.

İSTANBUL’DA İETT, METRO VE METROBÜS BEDAVA MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler ve şehir hatları vapurları 1 Mayıs Cuma günü boyunca ücretsiz olacak. Yolcular, kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını turnike veya validatörlere okutarak herhangi bir ücret ödemeden geçiş yapabilecekler. Ücretsiz ulaşım uygulaması 1 Mayıs sabahı saat 00:00’da başlayıp, gece 23:59’da sona erecek.

1 MAYIS’TA MARMARAY VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren raylı sistemlerde de bayram tarifesi uygulanıyor. 1 Mayıs 2026 tarihinde Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu tüm vatandaşlar için ücretsiz olacak. Bu hatlarda seyahat edecek yolcuların kartlarından herhangi bir bakiye düşümü yapılmayacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Toplu taşımanın ücretsiz olması uygulaması, genellikle ulaşım kartını "kişiselleştirmiş" olan kullanıcılar için geçerlidir. Turist kartları veya kişiselleştirilmemiş (isimsiz) anonim kart kullanan yolcuların standart tarife üzerinden ücretlendirilmesi söz konusu olabilir. Ayrıca, özel halk otobüslerinin bazı illerde bu kapsama dahil olup olmadığı yerel yönetimlerin kararına göre değişiklik gösterebilir; ancak İstanbul genelindeki tüm sarı ve erguvan otobüsler (İETT) ücretsiz ulaşım kapsamındadır.

YOĞUNLUK VE GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT

1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılması, toplu taşıma güzergahlarında geçici değişikliklere neden olabilir. Özellikle Taksim, Beşiktaş ve Şişli bölgelerinden geçen İETT hatları, güvenlik önlemleri kapsamında alternatif rotaları kullanacaktır. Ücretsiz seyahat imkanından yararlanırken mağduriyet yaşamamak için mobil ulaşım uygulamaları üzerinden güncel güzergah bilgilerini kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir.