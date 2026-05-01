1 Mayıs sağlık ocağı açık mı, 1 Mayıs aile hekimleri çalışıyor mu?

Resmi tatil gününde sağlık kuruluşlarındaki işleyişi merak eden binlerce kişi, "1 Mayıs Cuma aile hekimleri çalışıyor mu, sağlık ocakları kapalı mı?" başlığıyla güncel duyuruları takip ediyor. Kamu kurumlarının faaliyetlerine ara verdiği bu anlamlı günde, sağlık ocaklarının poliklinik hizmeti verip vermeyeceği ve acil durumlar için hangi birimlerin tercih edilmesi gerektiği en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Mayıs 2026 tarihinde Aile Sağlığı Merkezleri’nde işlem yapmayı planlayan vatandaşlar için hazırladığımız güncel sağlık hizmetleri rehberi ve tatil takvimine dair tüm detaylar haberimizde.

1 MAYIS CUMA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için, tüm kamu kurumlarında olduğu gibi sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri) 1 Mayıs Cuma günü kapalı olacaktır. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan bu merkezler, resmi tatil süresince poliklinik hizmeti vermemektedir. Dolayısıyla rutin kontroller, enjeksiyon işlemleri veya pansuman gibi hizmetler için sağlık ocaklarına gidilemeyecektir.

1 MAYIS’TA AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Aile hekimleri, kamu personeli statüsünde hizmet verdikleri için resmi tatil günlerinde izinli sayılmaktadır. 1 Mayıs Cuma günü aile hekimleri çalışmayacaktır. MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden de bu tarihe randevu verilmemektedir. Aile hekiminize danışmanız gereken konular veya yazdırmanız gereken reçeteler için bir sonraki mesai günü olan 4 Mayıs Pazartesi tarihini beklemeniz gerekecektir.

İLAÇ YAZDIRMA VE REÇETE İŞLEMLERİ YAPILABİLİR Mİ?

Sağlık ocaklarının kapalı olması nedeniyle 1 Mayıs tarihinde aile hekimlerine reçete yazdırılması mümkün değildir. Süreli ilaçlarını yazdırmak isteyen veya rapor yenileme işlemi olan vatandaşların, mağduriyet yaşamamaları adına bu işlemlerini tatil öncesinde tamamlaması veya tatil sonrası mesai günlerinde başvurması önerilmektedir.

ACİL DURUMLARDA NEREYE GİDİLMELİ?

1 Mayıs Cuma günü sağlık ocakları ve aile hekimleri hizmet vermediği için, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda hastanelerin acil servis birimlerine başvurulması gerekmektedir. Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin acil servisleri 7/24 esasına göre açık kalarak vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edecektir.

SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle, sağlık ocakları hafta sonu tatili ile birleşen bir ara vermiş olacaktır. Aile Sağlığı Merkezleri'nde normal mesai düzeni 4 Mayıs Pazartesi sabahı saat 08.00 itibarıyla yeniden başlayacaktır. Hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) sağlık ocakları rutin işleyişte de kapalı olduğu için, acil olmayan tüm işlemlerin yeni haftaya planlanması önem arz etmektedir.