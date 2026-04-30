1 Mayıs resmi tatil mi, 1 Mayıs Cuma tatil mi?

Nisan ayının son günlerine girilirken tatil planları yapanlar için en çok merak edilen soru yanıt buldu: 1 Mayıs Cuma tatil mi? 2026 yılında Cuma gününe rastlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, hafta sonu ile birleşerek 3 günlük bir tatil fırsatı sunuyor. Resmi tatil takvimine göre okulların, üniversitelerin ve devlet dairelerinin kapalı olacağı bu tarihte, ulaşım hizmetlerinden sağlık kuruluşlarına kadar hangi kurumların hizmet vereceği de belli oldu. Hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenler için işte güncel 1 Mayıs tatil rehberi...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye’de her yıl coşkuyla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım başladı. Özellikle 2026 takviminde bu anlamlı günün Cuma gününe denk gelmesi, çalışanlar ve öğrenciler için 3 günlük bir tatil fırsatı doğurdu. İşte milyonların merak ettiği "1 Mayıs resmi tatil mi, okullar kapalı mı?" sorularının yanıtları ve tatil takviminin tüm detayları:

Türkiye'de 2009 yılından bu yana yürürlükte olan yasaya göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatildir. Bu kapsamda 1 Mayıs 2026 Cuma günü, devlet dairelerinden bankalara kadar pek çok kurum faaliyetlerine ara verecek. Kamu çalışanları ve yasal düzenlemeye tabi özel sektör çalışanları bu günü tatil olarak geçirecek.

1 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çalışma takvimi doğrultusunda, resmi tatil günlerinde tüm eğitim kurumları kapalı kalmaktadır. Dolayısıyla 1 Mayıs 2026 Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenmeyecek. Öğrenciler Cuma gününü hafta sonu ile birleştirerek 3 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanı bulacak. Üniversitelerde de derslere ara verilmesi bekleniyor.