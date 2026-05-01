1 Mayıs minibüsler çalışıyor mu, dolmuşlar çalışıyor mu?

Toplu taşıma planlarını dolmuş hatlarına göre yapan binlerce kişi, arama motorlarında "1 Mayıs Cuma dolmuşlar çalışıyor mu, hatlarda kısıtlama var mı?" başlıklarını sorguluyor. Valiliklerin güvenlik önlemleri kapsamında kapattığı yollar nedeniyle bazı dolmuş güzergahlarında değişikliğe gidilirken, genel işleyişin nasıl olacağı merak konusu oldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde trafik kısıtlamalarından etkilenen duraklar ve minibüslerin çalışma saatleri hakkında hazırladığımız güncel rehbere göz atarak seyahatinizi planlayabilirsiniz. İşte 1 Mayıs 2026 minibüs ve dolmuş seferleri hakkında merak edilenler...

1 MAYIS CUMA MİNİBÜSLER VE DOLMUŞLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs tarihinde minibüs ve dolmuşlar, kamu kurumlarından farklı olarak özel işletmeler oldukları için hizmet vermeye devam etmektedir. Vatandaşların ulaşım mağduriyeti yaşamaması adına mahalle aralarından ana arterlere yolcu taşıyan minibüs hatları, resmi tatil boyunca seferlerini sürdürecektir. Ancak sefer sıklıkları, tatil günü olması sebebiyle hafta içi yoğunluğuna göre biraz daha seyrek olabilir.

MİNİBÜS VE DOLMUŞLAR 1 MAYIS'TA ÜCRETSİZ Mİ?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ücret tarifesidir. Belediye bünyesindeki EGO, ESHOT ve İETT gibi araçlar ile metro hatları 1 Mayıs’ta ücretsiz hizmet verirken; minibüs ve dolmuşlar bu ücretsiz ulaşım kapsamına girmemektedir. Özel toplu taşıma araçları statüsünde oldukları için yolculardan standart ücret tarifesi alınmaya devam edilecektir.

KAPALI YOLLARIN MİNİBÜS GÜZERGAHLARINA ETKİSİ

Minibüsler çalışıyor olsa da, kutlamalar ve güvenlik önlemleri nedeniyle kapatılan yollar güzergahlarda değişikliğe neden olmaktadır. Özellikle İstanbul'da Taksim, Beşiktaş ve Şişli; Ankara'da Tandoğan; İzmir'de ise Gündoğdu Meydanı çevresindeki yolların trafiğe kapalı olması sebebiyle, bu bölgelerden geçen minibüs ve dolmuş hatları alternatif güzergahlar üzerinden ulaşım sağlayacaktır. Sürücülerin yönlendirmelerine ve güncel yol durumu tabelalarına dikkat edilmesi önerilmektedir.

1 MAYIS MİNİBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ

Minibüs seferleri genellikle sabahın erken saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar devam etmektedir. 1 Mayıs Cuma günü de bu düzen bozulmayacaktır. Ancak özellikle meydanlardaki yoğunluk ve yol kapamaları nedeniyle sefer aralıklarında gecikmeler yaşanabilir. Vatandaşların seyahat planlarını yaparken bu olası sarkmaları ve güzergah değişikliklerini göz önünde bulundurması faydalı olacaktır.