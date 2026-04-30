1 MAYIS KAPALI YOLLAR,1 1 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi yollar kapalı?

İstanbul'da Taksim, Beşiktaş ve Şişli gibi merkezi noktalarda önlemler artırılırken, toplu taşıma ve özel araç kullanıcıları "1 Mayıs hangi yollar kapalı?" sorusuna yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen güvenlik çemberi kapsamında pek çok ana arterin yanı sıra bazı metro hatlarında da kısıtlamaya gidilmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren trafiğin duracağı noktaları ve kapalı yolların tam listesini bilmek, ulaşım planı yapanlar için kritik önem taşıyor. İşte bölge bölge güncel yol durumu ve 1 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak tüm yolların listesi...

İSTANBUL’DA 1 MAYIS’TA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği, güvenlik önlemleri kapsamında sabah saat 06.00’dan itibaren Taksim Meydanı merkezli birçok noktayı araç trafiğine kapatacak. İstanbul’da trafiğe kapalı olacak ana noktalar şunlardır:

• Taksim Meydanı giriş ve çıkışları tamamen kapatılacak.

• Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm ara sokaklar araç girişine yasak olacak.

• Şişhane bağlantı yolları ve Kabataş çevresinde ulaşım kısıtlaması uygulanacak.

• Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nın belirli bölümleri kutlamalar süresince kapalı tutulacak.

• Şehir içi otobüs, vapur ve tramvay seferleri Cumartesi tarifesi ile hizmet verecek.

ANKARA’DA ANKARAY VE YOL KISITLAMALARI

Ankara Valiliği kararıyla başkentte hem raylı sistemlerde hem de karayollarında kısıtlamaya gidildi. EGO tarafından yapılan duyuruya göre:

• Anadolu Meydanı (Tandoğan) ANKARAY İstasyonu, ilk seferden itibaren etkinlikler bitene kadar yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

• Kazım Karabekir Caddesi’nin Atatürk Kültür Merkezi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü saat 12.00 ile 17.00 arasında trafiğe kapatılacak.

• GMK Bulvarı ve Tandoğan çevresindeki bağlantı yollarında trafik kısıtlamaları uygulanacak.

İZMİR’DE GÜNDOĞDU VE KORDON HATTI DURUMU

İzmir’de kutlamaların merkezi olan Gündoğdu Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün planlamasına göre:

• Gündoğdu Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı çevresindeki yollar geçici olarak kapatılacak.

• Kordon boyu ve bu hatta çıkan ara sokaklar araç trafiğine kapalı, yaya geçişine kontrollü şekilde açık olacak.

• Toplu taşıma araçları için alternatif güzergahlar belirlenirken, İZBAN ve Metro seferlerinin normal programında devam etmesi bekleniyor.

TOPLU TAŞIMA VE SEFER DÜZENLEMELERİ

1 Mayıs 2026 Cuma gününün resmi tatil olması sebebiyle, ulaşım ağlarında özel bir çalışma programı uygulanacak. İstanbul ve Ankara’da bazı metro duraklarının (özellikle Taksim ve Anadolu Meydanı istasyonları) güvenlik gerekçesiyle pas geçilebileceği veya tamamen kapatılabileceği bildirildi. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için navigasyon uygulamalarını güncel tutmaları ve belirtilen alternatif güzergahları (E-5, TEM ve sahil yolu dışı bağlantılar) kullanmaları tavsiye ediliyor.