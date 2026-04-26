1. Lig’de ikili averaj var mı, ikili averaj kalktı mı, 1. Lig’de önce genel averaj mı ikili averaj mı?

Şampiyonluk ve play-off yarışının kızıştığı 1. Lig’de, takımlar arasındaki puan eşitliklerinde hangi averaj sisteminin devreye girdiği büyük önem taşıyor. Genel averaj mı yoksa ikili averaj mı önce uygulanıyor sorusu, hem taraftarların hem de kulüplerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

1. LİG’DE İKİLİ AVERAJ VAR MI?

Trendyol 1. Lig’de puan eşitliği durumunda ikili averaj sistemi geçerliliğini korumaktadır. Sezon boyunca aynı puana sahip takımlar arasında sıralama yapılırken, öncelikle takımların birbirleriyle oynadığı maçlardaki sonuçlar dikkate alınır. Bu nedenle “ikili averaj kalktı mı?” sorusunun cevabı hayırdır; sistem yürürlüktedir.

İKİLİ AVERAJ KALKTI MI?

Zaman zaman farklı liglerde uygulama değişiklikleri gündeme gelse de 1. Lig için ikili averaj uygulaması kaldırılmamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun mevcut talimatlarına göre, iki takımın puanı eşitse önce kendi aralarındaki maç sonuçları değerlendirilir.

1. LİG’DE ÖNCE GENEL AVERAJ MI İKİLİ AVERAJ MI?

1. Lig’de sıralama kriterlerinde öncelik genel averaj değil, ikili averajdır. Yani iki takım arasında eşitlik oluştuğunda ilk olarak ikili karşılaşmalardaki puan ve skor üstünlüğüne bakılır. Eğer bu da eşitse daha sonra genel averaj devreye girer.